Eigenaar Fysiomed: 'Geen sprake geweest van dreiging'

Post, die met Leo Echteld de sportpraktijk heeft opgericht, is geschrokken van de granaat. "Ik heb geen idee uit welke hoek dit komt. Voorafgaand aan de vondst van de handgranaat is geen sprake geweest van welke dreiging dan ook."



Medewerker

Het explosief werd door een medewerker van Fysiomed aangetroffen. "De handgranaat is vanmorgen kort voor de openingstijd van 09.00 uur gevonden door een baliemedewerker. Daarop is de politie ingeschakeld."



"We zijn met het personeel bij elkaar gekomen en hebben gezegd dat we ons niet van de wijs laten brengen als mensen via het plaatsen van een handgranaat iets duidelijk willen maken. We gaan door met waar we goed in zijn: mensen behandelen en beter maken. Fysiomed is vanaf 11.30 uur zaterdagmorgen ook weer open voor onze klanten."



Post zegt later zaterdag aangifte te gaan doen. Hij denkt dat de zaak gewoon open kan blijven, omdat er geen link is met criminele activiteiten.