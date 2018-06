Eigenaar filmboekenwinkel Cine Qua Non overleden

Doorstart

Een jaar later besloten oud-medewerkers Joris Compiet en Liz Dautzenberg de winkel nieuw leven in te blazen en een doorstart te maken op de Houtkopersdwarsstraat aan het Waterlooplein. Destijds maakte Ipenburg het naar omstandigheden goed, hij zou zelfs vanaf de zijlijn een oogje in het zeil houden.



Ipenburg werd 64 jaar. Maandag 2 juli zal er om 19.30 uur afscheid van hem worden genomen in werf 't Kromhout.



