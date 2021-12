Eigenaar door explosies getroffen juwelier Midyat zelf verdachte in witwasonderzoek

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

De zaak was net voor de eerste dag open nadat die gesloten was geweest sinds begin maart, toen plofkrakers de winkel met grof geschut hadden vernield. De schade was enorm. Ook de onderdoorgang naar de Hudsonstraat raakte ontzet.

Huis beschoten

Op 13 en 14 juli is het huis van de eigenaar, in Amsterdam-Zuidoost, twee keer beschoten. De politie ziet dan ook sterke aanwijzingen dat een conflict in het criminele milieu de reden is voor het geweld.

In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.40 uur ontplofte voor de juwelier nu zwaar vuurwerk. Een brandbom die ook bij de winkel was geplaatst, is niet afgegaan, wat nog grotere schade voorkwam. De voordeur en ramen sneuvelden, niettemin, en ook binnen in de zaak was schade, hoewel de rolluiken intact bleven.

De recherche onderzoekt verscheidene scenario’s, maar sluit niet uit dat de nieuwe aanslag een waarschuwing is uit het criminele milieu, of is bedoeld om af te persen of te dreigen.

Burgemeester Femke Halsema heeft de juwelier nu gesloten vanwege de gewelddadige voorgeschiedenis en de enorme onrust die het geweld tegen Midyat in de Jan Evertsenstraat heeft veroorzaakt. De eigenaar van Midyat zegt geen idee idee te hebben van de reden van de ontploffing, nadat de zaak net open was na het geweld in maart. Twee van de zes kinderen van de eigenaar werken in de zaak.

Vaak banden met criminele netwerken

Uit onderzoek bleek vorig jaar dat de meeste de meeste Amsterdamse ondernemers wier zaken recent waren beschoten of waar handgranaten waren gelegd, banden hadden met criminele netwerken. Veelal gaat het daarbij om drugsorganisaties.

De bewoners van het pand boven de juwelierszaak zijn vanwege de eerste explosie enkele maanden geleden verhuisd. In de buurt heersen grote zorgen.