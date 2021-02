Eigenaar brasserie Nel boos na sluiting door politie vanwege feestvierders voor deur

Honderden mensen waren zaterdag naar het Amstelveld gekomen om een feestje te vieren. Beeld Dennis Dwinger

“Er was blijkbaar een feestje via social media georganiseerd,” vertelt Dwinger, die zelf een bericht over het voorval op Facebook plaatste. Volgens hem stond het plein voor zijn zaak vol met twintigers en dertigers. “Ze hadden bakfietsen bij zich met geluidsboxen voor muziek. Ook werd er vanuit een wagentje drank verkocht.”

Politie gebeld

Personeel van zijn brasserie is meerdere keren naar de groep gegaan om er wat van te zeggen, vertelt hij. “Maar ze kregen direct een grote mond terug als ze er iets van zeiden. En nadat iemand vroeg of de muziek zachter kon, werd het geluid juist harder gezet.”

Uiteindelijk heeft Dwinger zelf de politie gebeld en gevraagd om een eind te maken aan het feest. Maar om het rustig te krijgen op het plein, besloot die dat zijn zaak, waar eten en drinken afgehaald kan worden, dicht moest. Een hard gelag voor de horecabaas. “Ik moet keihard vechten voor een beetje omzet en dan moet ik op zaterdag dicht.”

Een zegsman van de politie bevestigt dat agenten zaterdag een eind hebben gemaakt aan een feestje op het Amstelveld en de brasserie gevraagd te sluiten. “We zagen een paar honderd mensen op het plein staan en een feestje vieren. Er werd muziek gedraaid en voor de deur van een brasserie werd drank verkocht. We hebben de mensen verzocht weg te gaan en toen bleef er een klein groepje over. Daarop is een geluidsbox ingenomen.”

Biertap

Dwinger vertelt dat voor zijn zaak een tafel staat waar drank wordt verkocht. Al sinds het begin van de coronacrisis probeert hij nog omzet te maken met ‘take-away’. “Er zullen vast mensen uit die groep wat bij ons gekocht hebben, maar niet veel. Ze hadden ook zelf een mobiele biertap bij zich om bier te kunnen tappen, maar toen de politie verscheen, was die meteen weg.”

Volgens hem zijn er op het plein wel vaker feestjes waar hij zich aan stort. “Wij moeten aan een heel strak regime voldoen en mensen mogen bij mij alleen maar afhalen. En zij kunnen doen wat ze willen.”

De politie neemt hij overigens niets kwalijk, al wilde die dat hij zondag ook nog dicht zou blijven om een herhaling te voorkomen. “Ik vind niet de politie hier fout is. Ze doen wat ze moeten doen. Het zijn de organisatoren en de mensen die er een feestje staan te vieren. Zij zijn fout bezig.”