Eigenaar Amsterdams kledingmerk My Brand aangehouden voor witwassen en drugshandel

Beeld Joris van Gennip

De recherche doorzocht in juni al de woning van de 44-jarige G. in Purmerend in een lopend onderzoek. Hierbij werd 228.000 euro aan contant geld aangetroffen en in beslag genomen. Daarnaast werden ook een vuurwapen en luxegoederen gevonden, waaronder een klassieke auto en horloges.

G. was tijdens de doorzoeking in het buitenland en meldde zich vorige week woensdag op een politiebureau in Amsterdam. Hij is aangehouden en vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat G. minimaal veertien dagen vast blijft zitten. De recherche zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Blingbling

My Brand werd in 2010 door G. opgericht met zijn broer Giuseppe. Het ‘blingblingmerk’, zoals het bekend kwam te staan, werd snel populair en werd bij honderden winkels in Nederland verkocht. In 2015 vertelden de broers aan Fashion United dat het merk ooit ‘als grap’ ontstond. “We waren op vakantie en we kwamen een T-shirt tegen, met een knipoog naar Chanel. ‘Watching Channel 5’ stond er op. Dat wilden wij beter doen,” vertelde broer Giuseppe aan het magazine.

Sinds 2015 heeft het merk een eigen winkel in de Kalverstraat en had het merk naar eigen zeggen 450 verkooppunten. In hetzelfde jaar werd een winkel in het Colombiaanse Bogotá geopend. “Daar zitten wel de jongens die van blingbling houden,” zeiden de broers daarover.

Voormalig profvoetballer Glenn Helder vertelde in 2018 in Het Parool ambassadeur van het merk te zijn. In de jaren daarvoor werden veel profvoetballers in kleding van My Brand gezien. De laatste jaren ging het steeds minder goed met het merk, vertellen ingewijden uit de kledingwereld. Winkels werden gesloten en het aantal verkooppunten nam af.