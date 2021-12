Eigenaar American Hotel wil groeien en laat zich overnemen door Amerikaanse investeerder

Het American Hotel aan het Leidseplein, dat in april 2020 het eerste Hard Rock Hotel van Amsterdam werd. Beeld Eden Hotels

Eden baat zes hotels in Amsterdam uit, waaronder het American aan het Leidseplein, en acht in de rest van het land. “Al voor de crisis hebben we bedacht dat we willen groeien, in Nederland en in Europa,” zegt topman Léon Dijkstra, derde generatie Edenhotelier. “Maar onze oorlogskas is er in de covidperiode doorheen gejaagd.”

Pas op de plaats maken wilden de Dijkstra’s niet. “We moeten groeien. Zeker nu er vanwege de crisis mogelijkheden zijn om andere hotels over te nemen omdat die in de problemen zijn gekomen. Als we ons willen ontwikkelen, hebben we een partner nodig.” Dus verkoopt de oprichtersfamilie de meerderheid van de aandelen aan de Amerikaanse hotelinvesteerder KSL Capital. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De keuze voor een externe eigenaar, na 75 jaar te hebben geopereerd als familiebedrijf, is volgens Dijkstra geheel vrijwillig. “Ook zonder partner zouden we door de crisis zijn gerold. Maar dan hadden we eerst aan de slag gemoeten om weer vet op de botten te krijgen en hadden we de komende jaren niet kunnen groeien.”

Naar zestig hotels

Sprak Dijkstra zich eerder uit over een groeisprong naar dertig hotels, nu zijn de ambities groter. “KSL wil ons bedrijf als startpunt gebruiken om in Europa te groeien naar vijftig, zestig hotels. In tien jaar, alhoewel ik ervan uitga dat we dat sneller bereiken.” Bij de overname is afgesproken dat Eden onder leiding van Dijkstra blijft.

Groei kan volgens hem zowel onder de vlag van Eden als onder een ander merk. “We hebben al een Holiday Inn en het American is een Hard Rock Hotel.” Groei in Amsterdam staat nadrukkelijk de kaart. “Met het huidige Amsterdamse hotelbeleid zijn nieuwe hotels nauwelijks mogelijk. Maar als er collega’s zijn die het moeilijk hebben nu er weer een lockdown is, dan willen we graag helpen.”

Twee jaar geleden nam Eden al het Jan Luyken Hotel over, dat in coronatijd deels is opgeknapt. “We moeten nog dertig kamers doen, dat kan nu worden versneld.”

Dijkstra erkent dat de opzienbarende overeenkomst om het klassieke American Hotel aan het Leidseplein onder het Hard Rockmerk uit te baten, de groep internationaal op de kaart heeft gezet. “We hebben daarmee laten zien dat we solide zijn, anders was Hard Rock nooit met ons in zee gegaan.”

Dijkstra is niet bang dat KSL de touwtjes na verloop van tijd aantrekt “Ze weten hoe de hotelindustrie werkt, want ze investeren alleen in hospitalitybedrijven. Ze zijn juist in ons geïnteresseerd vanwege Eden en onze cultuur. Als je naar hun deelnemingen kijkt, werken ze altijd met de bestaande directies, de aansturing staat los van hun bezit.”

Concessies

Na drie generaties afzien van een meerderheidsbelang was een grote stap en vergde tijd, erkent de 53-jarige Dijkstra. “We zijn lang met deze transactie bezig geweest. Natuurlijk moest daar in de familie tijd overheen gaan, maar dat geldt voor elke stap in het bedrijf. Als je wilt groeien, moet je concessies doen. Als je niks doet weet je wat je hebt, maar niet wat je kunt krijgen.”

“We moeten niet, maar willen graag. Met onze groeiambitie is het niet mogelijk als familie meerderheidsaandeelhouder te blijven. Dan moet je gelijkwaardig mee-investeren en dat gaat niet meer. Natuurlijk doet het idee pijn, maar tegelijkertijd biedt dit zo veel mogelijkheden. Het is ook een verrijking van mijn leven. Ik kan nu werken aan groei. We kunnen nu positieve stappen maken, na twee jaar alleen maar tegenslagen te hebben moeten managen.”