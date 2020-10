Eigen testcapaciteit, sjoel dicht: Beth Shalom heeft geleerd van eerste coronagolf

Beth Shalom in Buitenveldert waar dit voorjaar een kwart van de bewoners aan covid overleed, heeft geleerd van de eerste golf. Het Joodse zorgcentrum doet er alles aan om niet opnieuw aan het front van de besmettingsgolf te belanden.

Voor het Loofhuttenfeest, een Joodse viering, is deze week in zorgcentrum Beth Shalom een prachtige loofhut ingericht in een hoek van het restaurant. Gewoonlijk zitten daar zo’n dertig bewoners hutjemutje bijeen om te herdenken dat de Israëlieten veertig jaar in de woestijn rondtrokken en in tenten leefden.

Dit jaar is er in de loofhut slechts voor zes mensen plaats. Ook andere Joodse tradities, zoals het Poerimfeest of Joods Nieuwjaar, worden niet meer als vanouds gevierd. Sjabbatmaaltijden met de hele familie in het restaurant kunnen evenmin. “Beth Shalom heeft geleerd van de lessen van de eerste golf,” zegt locatiemanager Marion Hoitink.

De eerste besmetting met het coronavirus in Beth Shalom vond op of rond 10 maart plaats. Mogelijk was de viering van het Poerimfeest die dag de oorzaak. Veel mensen kwamen, zoals gebruikelijk, van buiten op het feest in het tehuis af. “We waren totaal overvallen door de uitbraak die een paar weken later volgde. De eerste week waren er vier à vijf besmettingen per dag. Niet alleen bewoners, ook verzorgenden werden ziek. Een kwart van het personeel raakte besmet.”

Quarantaine

Van 24 maart tot 20 april overleden 28 mensen aan de gevolgen van de covidbesmetting, ruim een kwart van de 105 bewoners van dat moment. Het huis ging ‘op slot’: bewoners verbleven in quarantaine op hun kamer en bezoekers werden maandenlang geweerd.

Hoitink: “Mensen zaten op hun kamer, zonder vertier. Af en toe kwam een verzorgende langs met een tablet zodat ze naar hun familie konden zwaaien. De bewoners werden eenzaam, sommigen werden somber en depressief. De gangen en de binnentuin waren helemaal leeg. Het was afschuwelijk.”

Madelon Bino, manager Joodse zorg en welzijn: “Dat bewoners geen bezoek konden ontvangen, kwam hard aan bij de familieleden en andere bezoekers van ons huis.”

Er kwam forse kritiek op het beleid, zowel van familieleden die hun vader of moeder door de ziekte hadden verloren, als van andere verwanten. De communicatie liet volgens hen te wensen over. Zij waren niet vroegtijdig ingelicht over de besmetting van hun vader of moeder. Ook hoorden de families weinig over de aantallen coronadoden in het huis.

Hoitink begrijpt die kritiek: “De eerste weken was er totale radiostilte. We waren overrompeld door deze golf van ellende en konden niet iedereen op een normale manier informeren. We waren bezig een crisis te bezweren.”

Bino: “We stonden aan het front. ”

Arm om je heen

Het zorgcentrum pakt veel zaken nu anders aan. Hoitink: “Wij blijven open voor bezoek. Tenzij een enorme uitbraak ons verplicht een bepaalde afdeling te sluiten, maar dan gaan we er flexibel mee om. We willen de warmte in het huis houden. Want warmte en een arm om je heen gun je iedereen.”

Daarnaast hanteert Beth Shalom een streng beleid voor mond-neusmaskers. Verzorgenden en bezoekers moeten de bescherming dragen. Dwalen door de gangen is niet toegestaan. Het maskertekort is verleden tijd: ze zijn nu volop beschikbaar.

Bij de receptie liggen sinds 30 september formulieren met bezoekrichtlijnen. “Vorige week hadden we bezoek van de GGD waarna de regels nog verder zijn aangescherpt. We gaan scherp letten op het dragen van mond-neusmaskers. Bij de eerste golf droegen we die alleen als er geen anderhalve meter afstand kon worden gehouden of bij een besmetting.”

Ook de ventilatie in het huis is verbeterd. Twee keer per dag wordt het dak van de binnentuin een uur lang opengezet. Daarnaast heeft zorgorganisatie Cordaan, waar Beth Shalom onderdeel van uitmaakt, deze week eigen testcapaciteit gekregen. Daarmee is het mogelijk sneller zekerheid te krijgen over de vraag of iemand besmet is of niet. “Al bij de eerste de beste snotneus wordt iemand geïsoleerd en getest. Blijkt iemand besmet te zijn, dan wordt meteen de gehele afdeling getest.”

In Beth Shalom wonen op dit moment 81 mensen. Dertig kamers staan leeg. Negen kamers op de derde etage zijn vrijgemaakt voor bewoners die Covid-19 hebben opgelopen of die ervan verdacht worden een besmetting te hebben. Op deze afdeling verblijft momenteel één bewoner die met een besmette verpleegkundige in het ziekenhuis in aanraking is geweest. Hij is dinsdag getest, evenals een andere bewoner met verdachte verschijnselen, maar beiden bleken vanochtend negatief.

Condoleances

Beth Shalom heeft ook de communicatie naar buiten verbeterd. Hoitink: “We hadden in die eerste weken geen tijd om condoleances rond te sturen. Dat doen we nu anders. De eerste contactpersoon van een familie kan meelezen in het elektronisch cliëntendossier. Op Familienet geven we regelmatig updates over bezoekregelingen, het aantal overledenen, de nieuwe maatregelen, maar ook over leuke activiteiten die we organiseren.”

Voor die activiteiten zijn de regels wel flink aangescherpt. “We willen slechts dertig mensen in de binnentuin, de leerlingen van Rosj Pina mogen nu even geen liedjes meer komen zingen en de sjoel is dicht. In het restaurant zitten de mensen ver uit elkaar en mogen maximaal dertig bewoners naar binnen. We moeten helaas de Joodse gastvrijheid verminderen,” aldus Bino.