Eigen koers van Amsterdamse basisscholen tijdens pandemie loont: schoolprestaties beter dan landelijk

Leerlingen van de Van Houteschool in Amsterdam-Zuidoost. Veel Amsterdamse scholen bleven tijdens de coronaperiode voor veel leerlingen toch open. Beeld ANP

De gevolgen van twee jaar basisonderwijs tijdens corona pakken voor Amsterdamse kinderen gunstiger uit dan voor kinderen elders in het land, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

De leervertraging die kinderen hebben opgelopen, is in Amsterdam namelijk kleiner dan landelijk, aldus een maandag verschenen onderzoek van Maastricht University in opdracht van BBO, de vereniging van schoolbesturen van het primair en speciaal onderwijs in Amsterdam.

Zo zijn kinderen landelijk 20 procent slechter gaan scoren op spelling dan ze deden vóór Covid-19, maar in Amsterdam is dat ‘slechts’ 6,5 procent. Op het gebied van rekenen-wiskunde gingen kinderen er landelijk gemiddeld 16 procent op achteruit. In Amsterdam was dat net iets meer dan 6 procent.

Anders dan kabinet

“Dit laat zien dat Amsterdam snel in staat is geweest om de omslag te maken die nodig was toen we plots over moesten naar onderwijs op afstand,” zegt Michiel Bootz, directeur van basisschool de Kinderboom in Noord. “De gemeente heeft meteen in de eerste week ervoor gezorgd dat elk kind een laptop te leen kreeg om thuis onderwijs te volgen.”

Ook trokken de Amsterdamse basisscholen samen op om een eigen koers te bepalen te midden van de coronacrisis. Elke maandag was er een coronacrisisoverleg en nog voor de overheid besloot of scholen al dan niet moesten sluiten, had de BBO zelf al bepaald wat het beste was voor de Amsterdamse kinderen.

“We hebben een aantal dingen echt anders gedaan dan het kabinet had gewild. We hebben bijvoorbeeld heel veel kinderen wél naar school laten gaan. Op een gegeven moment zaten we op een derde van kinderen die tijdens de schoolsluiting naar school gingen. Onze leerkrachten wilden dat ook graag. En ze hebben het bepaald niet voor niets gedaan, zien we nu,” zegt schoolbestuurder Arnold Jonk namens BBO.

Kwetsbaar

Basisscholen in Nederland moesten in het eerste coronajaar twee keer de deuren sluiten. In het tweede coronajaar werd de kerstvakantie aan het einde van 2021 een week vervroegd. In Amsterdam werden alle kinderen uit groep 8 als kwetsbaar aangemerkt, waardoor zij, wat het kabinet ook zou besluiten, naar school konden blijven gaan. Groep 3 werd eveneens als kwetsbaar aangemerkt.

Onderwijzers noemen de resultaten ‘heel bevredigend’ en zijn trots dat ze de inzet op deze manier terugzien. “Ik ben blij en tevreden met hoe we met z’n allen door zo’n onwerkelijke tijd zijn gekomen,” zegt Jan-Joris Hoefnagel, directeur van OBS de Dapper. “Het loont om de grenzen op te zoeken.”

Slechter dan ‘normaal’

Voor het onderzoek zijn data van 127 scholen in Amsterdam en 2179 scholen elders in Nederland gebruikt. De onderzoekers hebben de scores uit zogeheten ‘m-toetsen’ gebruikt om verschillen te meten. De m-toets is een taal- en rekenvaardigheidtoets die jaarlijks wordt afgenomen op veel basisscholen.

Zorgelijk blijft wel, zo laat het rapport zien, dat ook in Amsterdam basisschoolleerlingen slechter scoren dan in een ‘normaal’ jaar. In het eerste covidjaar gold dat op het gebied van begrijpend lezen, bij spelling en bij rekenen. Het niveau van begrijpend lezen heeft zich in het tweede jaar hersteld, maar voor spelling geldt dat niet. Bij rekenen zitten de grootste zorgen. In het tweede covidjaar is de leergroei zelfs lager geweest dan in het eerste jaar, blijkt uit het rapport.