Eigen Haard doet aangifte gekraakt pand Indische Buurt

Actiegroep We Are Here tijdens een demonstratie in Amsterdam in 2018. Beeld ANP

Het bedrijfspand werd afgelopen zondag gekraakt door uitgeprocedeerde asielzoekers van het collectief We Are Here. De woordvoerder van Eigen Haard laat weten dat er bij elke kraak aangifte wordt gedaan. “Bij ons is er geen sprake van langdurige leegstand, we zorgen ervoor dat panden weer zo snel mogelijk in gebruik worden genomen.”

Gekraakte woningen worden in principe niet ontruimd zolang er geen concrete plannen voor zijn. Maar volgens Eigen Haard is er al een kandidaat-huurder gevonden. “Maar ook als we nog geen nieuwe huurder hebben gevonden, moet het pand beschikbaar zijn voor bezichtigingen.”

Na de aangifte moet het Openbaar Ministerie beslissen of het pand mag worden ontruimd.

We Are Here is een groep uitgeprocedeerde asielzoekers, die al jaren rondtrekt in Amsterdam en Amstelveen, van kraakpand naar kraakpand. De uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here laten weten het pand in de Indische Buurt gekraakt te hebben omdat de opvanglocaties in de stad vol zitten.