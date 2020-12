Egbert de Vries volgt Sharon Dijksma op: ervaren bestuurder die de stad goed kent

Egbert de Vries. Beeld Christian Sandoval Taco

De fractie van de Amsterdamse PvdA heeft donderdagavond Egbert de Vries (51) voorgedragen als wethouderskandidaat. “Ik vind het fantastisch dat ik hieraan mag beginnen. Ik wil er met name zijn voor de kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Er is een nieuwe balans nodig: de ruimte in deze stad neemt niet toe en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.”

Autoluw maken

De vacature die De Vries gaat vervullen, ontstond vanwege het vertrek van Sharon Dijksma naar Utrecht, die daar deze week burgemeester is geworden. Dijksma had in ruim twee jaar tijd indruk gemaakt door vaart te zetten achter enkele grote dossiers, zoals het herstel van de kades en bruggen, het autoluw maken van de stad en de uitbreiding van het metronetwerk. Qua opvolging accepteerde de Amsterdamse PvdA dan ook alleen sollicitanten met bewezen bestuurlijke ervaring.

De sollicitatiecommissie had alleen De Vries voorgedragen. “Het is een stevige portefeuille, Sharon heeft veel gedaan maar er moet ook nog veel gebeuren,” zegt PvdA-leider Marjolein Moorman. “Daarom ben ik ontzettend blij dat Egbert gesolliciteerd heeft, want we wilden iemand met veel ervaring die bovendien Amsterdam goed kent.”

Mooie grachten die op instorten staan

Hoewel De Vries geen landelijk bekend PvdA-boegbeeld is zoals Dijksma, zijn er maar weinig lokale sociaaldemocraten die langer rondlopen in de stadspolitiek dan hij. Veel van die dossiers kent De Vries nog uit zijn tijd als raadslid eind jaren negentig, toen hij zich namens de PvdA bezighield met de voorbereidingen voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn en de bouw van de Zuidas. “Verkeer is ook een sociale portefeuille. Er worden veel nieuwe wijken gebouwd, maar hoe kom je erin en eruit?”

Daarna vertrok hij om voorzitter en bestuurder in stadsdeel Zuid te worden. Het is aan De Vries te danken dat fietsers gebruik kunnen maken van de passage door het Rijksmuseum. Hij leidde in die jaren het verzet tegen de plannen van museumdirecteur Wim Pijbes om de onderdoorgang om te bouwen tot entree.

Sinds 2014, zijn partij verloor fors, is hij directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, maar politiek actief bleef hij als PvdA-bestuurder in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. “Vanuit deze ervaring kan ik meteen aan de bak om de dingen goed te regelen,” zegt hij. “Amsterdam staat wereldwijd bekend om die mooie grachten, dan kan het natuurlijk niet dat die op instorten staan. Goed bestuur is niet alleen grote projecten, maar ook netjes je spullen onderhouden.”

Kritisch

Overigens was De Vries tot voor kort niet bang om het stadsbestuur waar hij nu deel van gaat uitmaken aan te spreken als hij het niet met ze eens was. Namens de woningcorporaties uitte hij in september bezwaren bij de verhoging van de ozb, die de sociale sector jaarlijks zo’n 5 miljoen euro extra kost, zei hij in De Telegraaf.

De Vries heeft de ambitie ook na 2022 als deze termijn afloopt, wethouder te blijven. “Ik hoop dat ik de komende 15 maanden tot de raadsverkiezingen genoeg credits kan opbouwen bij de kiezers om dit fantastische werk ook in de periode daarna te blijven doen.”

De Vries woont met zijn echtgenoot Christian Sandoval Taco in de Diamantbuurt. Hij begon zijn loopbaan als docent evolutionaire genetica aan de UvA, voor zijn overstap naar de politiek. Zijn inspirator op verkeersgebied was de inmiddels overleden PvdA-wethouder Michael van der Vlis. Op 20 januari zal de gemeenteraad naar verwachting instemmen over zijn voordracht als wethouder.