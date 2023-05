Egbert (74) doet voorstel voor herinrichting van de Dam: ‘Dan flaneren we daar straks als op de Ramblas’

Om te beginnen autovrij, sowieso een fontein of anders de Dam maar meteen ombouwen tot een park. Lezers reageren enthousiast op de oproep van Het Parool voor ideeën om de Dam te verbeteren. Egbert Schuttert (74) kwam zelfs met een maquette van zijn heringerichte plein.

Aan het plantsoen op de Dam, destijds ook wel ‘het onnoozel tuintje’ genoemd, heeft niet iedereen nare herinneringen. ‘Ik heb dat als kind nog gekend,’ schrijft C.N. Rutz (80). ‘Dat vonden we best mooi. Maak om het monument een mooi perk én een laag hekje eromheen. Veel mooier.’

Aan de oproep van Het Parool voor ideeën om de Dam wat meer allure te geven is enthousiast gehoor gegeven. Het plein mag dan zielloos zijn, het leeft wel onder Amsterdammers.

Zo kwam Egbert Schuttert (74) niet alleen met een tienpuntenverbeterplan, maar ook met een maquette van zijn heringerichte Dam. (Een ‘coronaproject’ van de gepensioneerde landschapsarchitect, hij verbeterde nog vijf Amsterdamse pleinen.) Schuttert: ‘Wat nodig is: moed, strengheid, expertise. En niet te veel naar alle belangenbehartigers luisteren.’

Het plan van Schuttert

Schuttert pleit voor een plein dat volledig is gericht op voetgangers. Het autoverkeer op en rond de Dam moet verboden worden en ook een bovengrondse tram is door de nieuwe metro overbodig geworden. Zelfs fietsers zijn op zijn Dam ‘te gast’. En dezelfde maatregelen gelden voor het Damrak en het Rokin.

Hierdoor kan het monument namelijk opschuiven naar de plek waar het hoort: precies in de as van Damrak en Rokin. Verklein wel de voet ervan in enkele prettige, rondlopende zitranden.

Verder meer comfortabele bestrating, rug-aan-rugbanken rondom en lage, klassieke verlichtingsmasten. En plant twee rijen nieuwe bomen in het midden van het Damrak en het Rokin. ‘Dan flaneren we daar straks als op de Ramblas.’

De maquette voor de ‘verbeterde’ Dam van Egbert Schuttert. Beeld Jakob van Vliet

Reacties van andere lezers

De oproep voor een autovrije Dam kwam vele malen voorbij – ‘Laat Amsterdammers weer flaneren, ook al is het maar één dag per week,’ schrijft Anne Meijers (55). Ook de roep om meer groen was veelvuldig te lezen.

‘Groen doet een plein altijd goed,’ schrijft Jaap-Jan Rijkhoff (58). ‘Mooie platanen bijvoorbeeld, met zo’n rooster eromheen zoals in Parijs.’

Bomen hebben volgens Trudy Demmers (83) nog een ander voordeel. ‘Met wat bomen zou die ontsierende witte fallus minder opvallen.’

Robbie Castelijn (55) vat het sentiment goed samen: ‘Bomen, bomen en nog eens bomen. Ook een fontein voor het paleis zou niet misstaan. Maar vooral groen.’

Veel lezers zouden graag een fontein op de Dam zien. Eén heel grote, maar het mogen ook vier kleintjes zijn. Zolang het maar klassieke zijn, geen moderne. ‘Met magische, water spuwende vissen en waterstralen die meters omhoogschieten,’ schrijft Silvia Schinkel (55). ‘Bankjes eromheen. Lijkt mij fantastisch.’

Een fontein kan meteen een rustpunt zijn voor de winkelende mens, aldus Flor Koopmans (84). ‘Even de schoenen uit om de verzwikte enkels, veroorzaakt door de pijnlijke steentjes, te kunnen masseren! Als geld een probleem is, kunnen ze de koning en Máxima vragen om een deel van de kosten bij te dragen. Zij hebben vanuit hun paleis een mooier uitzicht.’

Plaveisel

Het is een roep van velen: doe iets aan die keien! Meerdere lezers beschrijven hoe ze al struikelend over de Dam gaan, en de stenen zijn al helemaal een ramp voor rolstoelen en rollators.

Ellen Govers (70): ‘De gebouwen op het plein zijn niet het probleem. Men koos voor de verkeerde steensoort. Het San Marcoplein in Venetië is ook verschrikkelijk, met al die vieze duiven. Maar er ligt wel beter plaveisel.’

De keien op de Dam zijn voor velen de grote boosdoener. Beeld Jakob van Vliet

Henri Braakenburg (76) snapt het probleem niet: ‘Enkele jaren geleden zag ik in Sibiu in Roemenië hoe een plein met eenzelfde soort keien vlak werd geslepen. Het is me een raadsel waarom dat op de Dam niet zou kunnen.’

Veel lezers zien ook graag de hotdogstands verdwijnen (Rob Tschur (71): ‘Een droevige/armoedige uitstraling. Voegen niets toe. Genoeg vreterij in de omgeving.’) en een enkeling ook de demonstraties (Raimond Leocata (46): ‘Vaak schreeuwend met geluidinstallaties. Dit geeft een oncomfortabel gevoel. Om de Dam gezelliger te maken, moet de gemeente een andere plaats aanwijzen.’)

Hotdogstands voegen niets toe en geven een armoedige uitstraling, aldus een lezer. Beeld Jakob van Vliet

Voorstellen out of the box voor de Dam

En dan waren er nog de nodige voorstellen die behoorlijk out of the box waren. Laetitia Kingsford (71) stelt voor om het monument naar het Museumplein te verhuizen. ‘In de hoek van het Amerikaanse consulaat, die nog geen andere functie heeft.’

Het meest ingrijpende plan komt van Bjarne Mastenbroek (59). Hij wil de Dam uitbreiden aan de achterkant van het paleis, zodat de Nieuwe Kerk, hotel W en Magna Plaza (zonder die zielloze winkels dan) de gevels van het plein worden. ‘Een groot plein met een monument en een paleis eróp, niet eraan.’

Het paleis zelf moet volgens opnieuw C.N. Rutz (80) een nieuwe kleur krijgen, het oorspronkelijke gebroken wit zoals het Scheepvaartmuseum uit diezelfde periode. En van Frans van den Bosch (75) moeten vervolgens de zeven poorten aan de voorkant open, met een doorgang tot aan het middenplein, met een museum en een terras met redelijke prijzen. ‘Een paleis voor iedereen.’

Paul van Katwijk (56) komt met een ‘drietrapsraket’. Na zonsondergang videomapping op de gevel van het paleis, vergelijkbaar met de lasershows in Hongkong. In Peek & Cloppenburg een foodconcept à la De Hallen. En een dakterras boven op Krasnapolsky, plus programmering in de Wintertuin. ‘Even bellen met De Zwijger. Maakt Krasnapolsky meer een hang-out van Amsterdammers.’

En anders is er altijd nog de oplossing van Olivier van Tets (36): maak van de hele Dam een park. Hij kwam op het idee toen het plein een paar jaar geleden tijdens een hittegolf het heetst gemeten punt van Nederland bleek, met ruim 44 graden.

‘Hoe mooi zou het zijn om deze plek juist te gaan verkoelen met groen en bomen. Als park kan de Dam ineens een stralend onderdeel van het centrum worden, plus een mooi signaal naar een groenere en betere toekomst met zijn allen.’