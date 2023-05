Effecten staking Albert Heijn in Amsterdam zichtbaar: ‘Havermelk is er gelukkig nog wel’

Ook de azijnvoorraad is mager. Beeld Het Parool

Medewerkers van het Albert Heijn distributiecentrum in Zaandam, dat de 103 Amsterdamse vestigingen bevoorraadt, staken sinds vorige week maandag omdat ze een loonsverhoging willen. Dat zij hun werk hebben neergelegd, wordt nu ook in supermarkten zichtbaar.

Op de groenteafdelingen van het ene filiaal is de paksoi op, bij de andere ontbreekt boerenkool. Kaas, dipjes en vleeswaren zijn weliswaar in minder groten getale aanwezig, maar nog wel te krijgen. Nootjes, pindakaas en bepaalde soorten chips zijn daarentegen in de meeste winkels schaars.

Dan maar Calvé

Mees (13) doet een boodschap voor zijn ouders in winkelcentrum Oostpoort. De belegen kaas en volkoren boterhammen heeft hij gevonden, maar de pindakaas van het eigen merk is op. Een belletje met zijn moeder biedt uitkomst: dan maar Calvé. De kilopot van het A-merk is wel twee euro duurder, ‘maar dat maakt niet uit’.

Ook Ruth Maia (60) en haar Portugese zus hebben de meeste artikelen op hun boodschappenlijstje gevonden. Alleen de rösti uit de diepvries was niet te vinden. “Veel schappen waren leeg,” zegt ze. Behalve de rösti vindt ze ook de azijn- en koffievoorraden mager.

Of het erg is? Maia haalt haar schouders op. “Ze staken voor een goede zaak. Als aandeelhouders veel verdienen, waarom de mensen die het echte werk doen niet?” Ze vervolgt haar zoektocht naar rösti elders. “Er zijn genoeg winkels, mensen kunnen altijd wel ergens anders terecht toch?”

Anders naar de Dirk

Aan de Stadhouderskade zwaait Danté de Vries (21) met een blauw mandje. Zijn vriendin komt aanlopen met een literpak. “Gelukkig is er nog havermelk.” De Vries’ favoriete nootjes – huismerk Katjang pedis – zijn er niet, net als de meeste andere nootjes. “Ach, misschien is het ook wel goed voor me. Ik eet zo'n zakje in één ruk leeg.”

Voor hun avondeten, wraps met falafel, zijn ze wel geslaagd. “Als het hierbij blijft, overleven we het wel. En anders fietsen we naar de Dirk.”

Dirk, Lidl en Jumbo laten desgevraagd weten dat hun Amsterdamse winkels qua drukte nog niets merken van de staking bij Albert Heijn. “We zien dat het in deze tijd van het jaar altijd wisselend druk is en het is lastig aan te geven waar dit door komt,” zegt een woordvoerder van Jumbo. Namens Dirk laat een woordvoerder weten dat het al langer drukker is, ‘maar dat kunnen we niet koppelen aan wat er op dit moment bij de concurrentie speelt'.