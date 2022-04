Effect van de druktemaatregelen laat nog op zich wachten, tot verdriet van de omwonenden

De Wallen in Amsterdam, afgelopen zaterdag. Bijna net zo druk als voor het uitbreken van de coronapandemie. Beeld Joris van Gennip

Het Wallengebied leek met Pasen weer net zo druk als voor het uitbreken van de coronapandemie. Voor de roodverlichte ramen stonden drommen prettoeristen, de cafés puilde uit van de brallende jongeren uit heel Europa en het hele centrum rook als vanouds naar marihuana. Van de rust waarvan de omwonenden een kleine twee jaar hebben kunnen genieten, was niets meer over.

Dit was niet het Amsterdam waar gemeente en inwoners naar wilden terugkeren. Of zoals burgemeester Femke Halsema net na het uitbreken van de pandemie zei: “We krijgen problemen als de toeristen in groten getale terugkeren. We zaten op zo’n 19 miljoen bezoekers per jaar. Ik ben nog geen Amsterdammer tegengekomen die het niet te druk vond in de stad. We moeten veranderen.”

Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om de drukte tegen te gaan. Er geldt een hotelstop, het toeristische aanbod in de winkelstraten wordt teruggedrongen, kroegentochten en rondleidingen op de Wallen zijn verboden, na tien uur ’s avonds is het in het Wallengebied verboden op straat alcoholische drank te drinken en mogen winkels het ook niet meer verkopen. Over de vraag of het nut heeft zijn de meningen in het stadscentrum verdeeld.

Mopperende buurtbewoners

Enerzijds is er de bewonersgroep. Een 57-jarige buurtbewoner die ruim dertig jaar in het Wallengebied woont en zich heeft aangesloten bij bewonerscomité Stop De Gekte heeft de drukte dit weekend met lede ogen aangezien. Hij verwacht niet dat het Wallengebied een stiltecentrum wordt, maar de maatregelen hebben niet geleid tot minder overlastgevende en schreeuwende toeristen. “Het was als vanouds. Overal troep en het geluid van cafés was goed te horen.”

Bovendien zag hij als Wallenwachtloper diverse keren de traag bewegende stoet toeristen door de drukte tot stilstand komen. “Het was gevaarlijk. Over de smalste grachten van de stad worden tienduizenden mensen onder invloed van drugs en alcohol geperst. Er zat soms geen beweging in. Hoe moet een ambulance of de politie daar met spoed komen?”

Tot teleurstelling van de buurtbewoner was ervan crowdmanagement geen sprake. De gemeente had vooraf aangekondigd dit te zullen doen als het nodig was, maar volgens verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries (Economische Zaken) was dat niet het geval. “We kijken zorgvuldig met de politie wanneer crowdmanagement moet worden ingezet. Als het echt nodig is, grijpen we in.”

Blije ondernemers

De ondernemers staan aan de andere kant: zij zijn blij dat het Paasweekend weer als vanouds voor drukte zorgde. Overlastgevende toeristen zijn ze ook op tegen, benadrukt Frits Voet, bestuurslid van ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal. Hij noemt afgelopen weekend een ‘boost’ voor ondernemers en sekswerkers. “Het is heel fijn om te zien dat het eindelijk weer de goede kant op gaat,” zegt Voet.

Volgens Voet heeft het alcoholverbod voor toeristen wel effect. “Ik denk dat het beter is dat toeristen een biertje halen bij de kroeg. Het helpt ook bende te voorkomen.”

Hij vindt dat het het afgelopen weekend goed is verlopen. Wel schrok hij van de verslaggeving in onder meer Het Parool. “Ik zit midden op de Wallen. Het was leuk en gezellig druk. Precies zoals we hadden verwacht.”

Uit een evaluatiegesprek dat Voet dinsdag met de hoofdhandhaver van de boa’s en de veiligheidscoördinator van gemeente heeft gehad, bleek dat het weekend ‘goed was verlopen’ en dat er minder incidenten waren dan voorheen. Een steekpartij op Oudekerksplein kon daar niets aan afdoen.

Coffeeshopverbod

Volgens De Vries zullen de meeste maatregelen die de gemeente de afgelopen jaren heeft genomen, pas op termijn effect sorteren. “Het zijn knoppen waaraan we kunnen draaien, maar het zal er nooit toe leiden dat er geen toeristen zijn. Het gaat over de balans tussen inwoners en toeristen.”

Maar hoe wordt de binnenstad voor zijn bewoners dan wel weer een aangename plek? Op tafel liggen omstreden voorstellen als het weren van prostituees en een coffeeshopverbod voor toeristen. Volgens wethouder De Vries zijn het maatregelen die ertoe moeten leiden dat de uitstraling van Amsterdam verandert en daarmee ook het type toerist dat de stad trekt.

De Vries: “Op het moment dat je uitstraalt dat je naar Amsterdam kunt komen om te blowen en naar de prostituees te kijken of ze te bezoeken, zullen grote groepen dat blijven doen. Als je zegt dat dit niet de bedoeling is, maar dat men voor bijvoorbeeld Van Gogh moet komen, komen toeristen daarvoor. What you see is what you get.”

Bewoners van de binnenstad hoeven voorlopig, zoveel is duidelijk, dus niet te hopen op een binnenstad waaruit de overlast verdwijnt. Al is er volgens De Vries enige hoop: “Met de bewoners gaan we de komende weken de aanpak in de binnenstad bespreken. Over hoe we in de toekomst nog zorgvuldiger controle kunnen houden in de stad. Extra handhaving is mogelijk.”

Bewoners van de binnenstad hoeven voorlopig, zoveel is duidelijk, dus niet te hopen op een binnenstad waaruit de overlast verdwijnt. Al is er volgens De Vries enige hoop: “Met de bewoners gaan we de komende weken de aanpak in de binnenstad bespreken. Over hoe we in de toekomst nog zorgvuldiger controle kunnen houden in de stad. Effectievere handhaving is mogelijk.”