Eeuwige erfpacht? Dan een nieuwe hypotheekakte

Dit dreigt uit te lopen op een drama

De gemeente kan niet zeggen of overstappers 2 procent belasting moeten betalen. Dat ligt bij de belastingdienst, die al aangaf dat dit in principe het geval is.



En dan is er nog de 10 procent korting die boven de markt hangt. De nieuwe coalitie heeft die opgenomen in het akkoord, maar sindsdien is daar niets meer over vernomen.



Veel huizenbezitters willen eerst weten wat deze korting inhoudt alvorens ze een besluit nemen.



Amsterdam zou beter pas op de plaats moeten maken, zegt Van Klinken. "Dit dreigt uit te lopen op een drama. Het is beter om een nieuwe, goede regeling op te stellen."



CDA-raadslid Diederik Boomsma, een autoriteit op het gebied van erfpacht, noemt de gang van zaken 'een nieuwe klap voor de overstappers' en 'ongekend gepruts'.



"De informatieverstrekking is erg slecht. Hoe is het mogelijk dat overstappers nog steeds tegen verrassingen aanlopen?"