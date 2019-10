Eeuwenoud glas-in-lood Oude Kerk met spoed eruit gehaald

Het gaat om twee ramen in de Mariakapel. Beeld Dingena Mol

De glas-in-lood-panelen zijn gemaakt door Dirck Crabeth (1501-1574), een belangrijke Nederlandse glazenier. Het glaswerk heeft de titel Sterfbed van Maria en is in 1955 gemaakt.

De beschadigingen werden bij toeval ontdekt tijdens restauratiewerkzaamheden in de Oude Kerk. Bij de oostgevel is een steiger geplaatst voor het herstellen van onder meer scheuren en het rozetvenster; een cirkelvormig glaswerk in de gevel. Vanaf de stellage ontdekten de restaurateurs dat de ramen flink beschadigd zijn.

Volgens de Oude Kerk is de beschadiging het gevolg van een eerdere versteviging van de fundering van het glaswerk. Om de ramen in veiligheid te brengen, moeten ze zo snel mogelijk gedemonteerd en opgeslagen worden. Later wordt besloten wat er met de ramen moet gebeuren.