Eerste zittingsdag Marengo na arrestatie Weski

Officieel staan de dupliek (reactie van de verdediging op het Openbaar Ministerie) en het laatste woord in de zaak van verdachte Mohamed R. op het programma. Maar het kan niet anders dan dat er wordt stilgestaan bij de arrestatie van Weski op 21 april.

De dupliek en het laatste woord van R. stonden aanvankelijk in april op het programma, maar werden na een verzoek van zijn advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra uitgesteld naar maandag. Daar hadden zij om gevraagd omdat de arrestatie daags daarvoor was. “De arrestatie van mr. I. Weski van afgelopen vrijdag heeft ons geschokt,” lieten zij destijds weten. “Daarnaast kunnen wij de impact van die arrestatie en het onderliggende opsporingsonderzoek op de zaak Marengo op dit moment niet overzien.”

Deelname criminele organisatie

Weski (68) is aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen, en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Ze zit nog altijd in voorarrest, de voorlopige hechtenis is op 4 mei met dertig dagen verlengd.

Weski stond Taghi bij, maar legde na haar aanhouding de verdediging neer. Taghi – tegen wie een levenslange gevangenisstraf is geëist – heeft inmiddels aangegeven vooralsnog zijn eigen verdediging te gaan voeren, maar hij is wel op zoek naar nieuwe advocaten. Woensdag, als er een nieuwe voorbereidende (regie)zitting voor alle verdachten op de planning staat, gaat de rechtbank daar nader op in.

