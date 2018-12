Eerste woonschepen Schoonschip naar steiger gesleept

Zaterdagochtend werden de eerste zeven woonschepen naar hun steigers in het Johan van Hasseltkanaal gesleept.



De dertig schepen gaan 46 huishoudens en ruim honderd bewoners huisvesten. De schepen zijn zoveel mogelijk energieneutraal en zelfvoorzienend. Bijzonder is verder dat ze de ter plekke door vijfhonderd zonnepanelen opgewekte elektriciteit onderling uitwisselen en dat afvalwater in de buurt zelf wordt vergist tot groengas in een bioraffinaderij.



Lange adem

Daarmee is Schoonschip verwant aan De Ceuvel, de populaire broedplaats voor de circulaire economie verderop in het Johan van Hasseltkanaal. Het woonarkendorp is een zaak van de lange adem geworden. Al weer tien jaar geleden nam Marjan de Blok het initiatief voor Schoonschip.



In het voorjaar volgen de overige schepen. Die worden nu nog gebouwd op scheepswerven in verschillende delen van het land.



Het was nog even spannend of de eerste schepen vanmorgen al konden aanmeren. De Ridderspoorbrug blokkeert de toegang naar het kanaal en moest door hijskranen opgetild worden. Bij net iets hardere wind was de hele operatie vanmorgen niet doorgegaan.



Lees ook: Wonen in je droom in duurzame drijvende woonwijk Schoonschip