Eerste verdachte aangehouden voor reeks explosies in Amsterdam

Onlangs werd een Primerawinkel aan het Beukenplein in Oost het doelwit van een plofkraak. Beeld Michel van Bergen

De verdachte zit in beperkingen, en mag daarom alleen contact hebben met een advocaat. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Vanwege het lopende onderzoek doet de politie geen verdere mededelingen over de zaak. De aanhouding volgt uit onderzoek door twee nieuwe rechercheteams, die pas ruim een week geleden zijn opgericht.

Amsterdam gaat de laatste weken gebukt onder een golf aan explosies en plofkraken. Wekelijks is het raak. “Om de paar dagen gaat er wel ergens in de stad een explosief af,” zei een politiewoordvoerder ruim een week geleden.

The Harbour Club

Zo werden bij The Harbour Club in Oost en café In the City in het centrum explosieven tot ontploffing gebracht. Beide luxe horecatenten werden op last van burgemeester Halsema gesloten voor de duur van zes maanden, tot ongeloof van de eigenaar van The Harbour Club. Hij vecht de sluiting aan.

Vrijdagochtend was het ook raak bij juwelier Bektas in Noord. Op 14 augustus was er een plofkraak op de Geldmaat aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West. Een week daarvoor was een geldautomaat aan de Iepenweg in Oost het doelwit. En een maand geleden werd op het Beukenplein in Oost het pand waarin een Primerawinkel huist door een plofkraak getroffen.

De Amsterdamse politie heeft de twee nieuwe rechercheteams opgericht om zich specifiek te richten op plofkraken en explosies. De nieuwe teams onderzoeken plofkraken, waarbij het doel is om geld buit te maken, en ‘algemene explosies’, die vaak een ander doel dienen, zoals persoonlijke conflicten of het uitvechten van drugsvetes. “Maar dan moet wel helder zijn voor wie het explosief bedoeld was. Er zijn genoeg zaken waar dat heel helder is, bijvoorbeeld als het explosief door de brievenbus is gedaan. Dat is al duidelijker dan wanneer het op straat ontploft,” zei een politiewoordvoerder eerder.