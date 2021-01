Eerste vegan supermarkt: weer een excuus minder om het niet te proberen

Beeld Lin Woldendorp

Pizza en hotdogs zitten in de boodschappentas van pabo-student Effie Toutziarakis (21) uit West, maar dan zonder dierlijke producten. Ze is al vier jaar vegan en noemt de supermarkt een aanwinst. “Naar sommige producten moet je altijd op zoek. Vegan kaas is bijvoorbeeld een dingetje, want je hebt vegan kaas en lekkere vegan kaas.”

En met name voor houdbare producten moest ze online zijn en aan gemaksproducten ontbreekt het ook. “Dat moet je altijd zelf maken.” Zoals de cheesecake zonder kaas en de vegan pizza die bij Vegan Fresco gewoon in het vriesvak liggen.

“Vegans gaan helemaal wild op die pizza’s,” zegt James Fresco (35), oprichter van de eerste supermarkt in de stad die alleen vegan en plantaardige producten (vegan is niet altijd plantaardig) verkoopt. Naast de gebruikelijke producten - wat zou een vegan supermarkt zijn zonder een degelijk assortiment havermelk? - liggen er ook producten in de schappen die vegans tot nu toe vooral online bestelden, bij gebrek aan verkooppunten in de stad.

Beeld Lin Woldendorp

In de koeling, ‘met hetzelfde verbruik als je stofzuiger’, vind je naast de pizza’s ook zalm zonder zalm en ijs zonder zuivel. In de schappen is de wijn ‘proud to be vegan’, de kaas is gemaakt van cashewnoten, in de mayo is geen ei te bekennen en zelfs in de babydoekjes, shampoo en vriezerzakjes is niets van een dier gebruikt. En alles is volgens Fresco niet goedkoper dan de ‘gewone’ supermarkt aan de overkant van de straat, maar ook niet duurder.

De oprichter, zelf ‘bijna volledig veganistisch’, wil bezoekers van de winkel in de Jan Evertsenstraat inspireren om meer en vaker te kiezen voor vegan en plantaardige producten.

“De bouwvakkers hier waren sceptisch en hadden het idee dat veganistische producten nep zijn en vies, maar ik wil wedden dat ze een van deze burgers wel lekker vinden.”

Niet bekeren

De winkel is er niet om mensen te bekeren, zegt hij. “Het is niet mijn doel om iedereen vegan te maken, maar met het oog op het milieu vind ik het wel belangrijk dat we het makkelijker maken om voor alternatieven te kunnen kiezen en daarbij kan een supermarkt helpen.”

De Vegetariërsbond zag het aantal vegetariërs, maar ook veganisten, in 2020 fors groeien. 1,5 procent van de Nederlanders at in 2020 iedere dag veganistisch, oftewel 261.000 mensen uitgaande van een bevolkingsgrootte van 17,4 miljoen, bleek uit een onderzoek van de bond, gepresenteerd op World Vegan Day in november. Zo’n 110.000 meer veganisten dan eerdere schattingen.

Maaltijdbezorger Deliveroo zag ook dat vegan producten afgelopen jaar in trek waren. ProVeg-directeur Veerle Vrindts zei eerder in Trouw al niet verbaasd te zijn over de opmars van vegan kaas. Volgens haar beseffen steeds meer consumenten welke impact hun voedsel heeft op het welzijn van dieren en vooral ook op het milieu heeft.

En in Amsterdam groeide het aanbod vegan eetgelegenheden. Zo openden dit jaar de Vegan Sushi Bar en pizzeria ­Trevi’s en Vegan Junk Food Bar zit inmiddels op vier locaties in de stad.

Logische stap

Een supermarkt is dus een logische volgende stap, zegt Fresco, die in no time het geld voor de (web)winkel via een crowdfunding bij elkaar haalde en eind 2021 nog drie zaken geopend wil hebben. Op de wand heeft hij een tekening van de stad laten maken, waar binnenkort alle plekken op komen te staan waar je vegan en plantaardig kunt eten of kopen.

Amsterdam is volgens hem een van de meest vooruitstrevende steden op het gebied van vegan en plant based, gezien het bestaande aanbod en het groeiende aantal veganisten. Eerder werkte hij al aan de uitbreiding van de Vegan Junkfood Bar. “Dit gaat exploderen. Het is geen trend meer, dit is hoe de wereld eruit gaat zien.”

Favoriete chocola

Kunstenaar Tom Lore de Jong (33) uit West, al heel lang vegetariër maar sinds een half jaar veganist, bestelde zijn favoriete pure chocolade altijd online en hij moet regelmatig verschillende winkels af voor de vegan producten die hij lekker vindt. Zo’n supermarkt maakt het dus makkelijker, zegt hij.

“Ook omdat je hier niet steeds op de verpakking moet checken of het wel echt vegan is.”

Deze supermarkt leidt wel weer tot andere problemen. “Het bleef bij oriënteren. Al die kazen, ik ben een beetje overvallen door het aanbod.”

Binnen is het inmiddels vol en de rij voor de deur wordt langer. Jonne van der Hoek, zelf al tien jaar vegetariër, rijkt buiten de mandjes aan. Ze werkt net een dag bij de supermarkt en is van plan vooral veel producten uit te proberen, om uiteindelijk misschien toch de overstap te maken naar helemaal veganistisch eten. “Want ik heb nu helemaal geen excuus meer.”