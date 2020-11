Eerste vegan supermarkt opent in januari in Amsterdam

James Fresco tijdens een opname voor de crowdfunding van Veganfresco. Beeld Melle Vogels

‘Een superinitiatief!,’ ‘Ik kan niet wachten!’ en ‘Waarom heeft het zo lang geduurd?’. Het zijn enkele van de reacties van de nu al 1300 enquêtes die oprichter James Fresco terug heeft gekregen. “De berichten die we krijgen zijn echt bizar positief. Het blijkt echt dat mensen dit willen.”

De ondernemer die inmiddels al zo'n tien jaar actief is binnen diverse start-ups, heeft zijn focus de laatste jaren verlegd naar de food- en horecabranche. Hierbinnen werkt hij mee aan concepten met vegan (zonder dierlijke betrokkenheid) en plantaardige producten. De Veganfresco ziet hij als zijn ‘levenswerk’.

Om te toetsen of buurtbewoners geïnteresseerd waren in de komst van de winkel, liet Fresco afgelopen weekend 20.000 folders verspreiden in alle omliggende buurten van de Jan Evertsenstraat, waar de supermarkt gaat komen. De behoefte bleek groot. Van de respondenten bleek 56,4 procent in de Veganfresco te willen winkelen en 40,1 procent gaf aan dit mogelijk te gaan doen.

Crowdfunding

Op de locatie, precies tegenover de Albert Heijn, staat de supermarkt nu in de steigers. “Wij openen medio januari de deuren,” vertelt Fresco. “Tot die tijd bouwen wij door aan de winkel en kijken we wat ons precieze aanbod straks wordt.” De producten zullen afkomstig zijn uit heel Europa.

Volgende week start Fresco een crowdfunding ter financiering van de supermarkt, die hij ook in de folder aankondigde. Ook vroeg hij de toekomstige bezoekers om hun wensen en verwachtingen door te geven, want dat is nodig om een goed assortiment aan te kunnen bieden, zo denkt de ondernemer. “Samen brengen we een mooie winkel tot stand.”