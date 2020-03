Eerste twee buizen Gaasperdammertunnel in mei open

De Muiderbrug, knooppunt Diemen en het AmsterdamRijnkanaal. Beeld ANP

Door de aanleg van de tunnel neemt de capaciteit toe voor weggebruikers, maar moet ook de leefbaarheid voor omwonenden verbeteren: het zorgt voor een behoorlijke vermindering van het geluid in de wijken erlangs. De reistijd voor automobilisten wordt waarschijnlijk iets korter.

De tunnel is met een lengte van iets meer dan drie kilometer de langste landtunnel van Nederland. Nu is dat de Roertunnel uit 2014 met 2,45 kilometer. De in 2012 opgeleverde tunnel bij Leidsche Rijn is 1,6 kilometer lang.

De Gaasperdammertunnel wordt met vijf buizen ook een van de breedste tunnels van Nederland. De twee buitenste buizen hebben elk drie rijstroken ten westen van de S112 en twee rijstroken ten oosten ervan. De binnenste buizen hebben elk twee rijstroken plus nog een ruimtereservering voor een derde rijstrook. De middelste buis is een enkelstrooks wisselstrook.

Duurste wegenproject ooit

De Gaasperdammertunnel is een onderdeel van het tracébesluit Schiphol - Amsterdam - Almere, die een grootscheepse uitbreiding van de A1, A6, A9 en A10 omvat. Dit project is in 2006 opgestart toen bleek dat een directe verbinding tussen de A6 en A9 politiek niet haalbaar was. Het is het grootste en duurste wegenproject ooit uitgevoerd in Nederland, met een kostprijs van 4,5 miljard euro.

Corona

De maatregelen ten gevolge van de coronacrisis hebben de bouw van de tunnel nauwelijks gehinderd, zij het dat de bouwvakkers ook anderhalve meter afstand van elkaar moesten houden. Volgens Rijkswaterstaat is de planning er vooralsnog niet door in het gedrang gekomen. Festiviteiten rond de opening van de tunnel kunnen dit voorjaar echter niet doorgaan.

Een pijnpunt in de aanloop naar de gefaseerde opening van de tunnel is het opleiden van de tunneloperators, de mensen in de verkeerscentrale die de tunnel gaan bedienen, zegt projectmanager Frans de Kock. “Het gaat om zo’n zestig mannen en vrouwen die getraind moeten worden om de bediening onder de knie te krijgen. We hebben de groep verkleind tot zo’n achttien operators die nodig zijn voor de eerste fase van de opening van de tunnel. Met de opnieuw aangescherpte coronaregels is de vraag of, en zo ja: hoe, de opleiding van deze mensen kan plaatsvinden. Dat zijn we nu aan het uitzoeken.”