Eerste tonnen voor sociale projecten in Noord vrijgemaakt

De verschillen tussen bestaande en nieuwe wijken, en tussen bestaande en nieuwe bewoners, worden steeds duidelijker zichtbaar. Beeld Dingena Mol

Met het vrijgemaakte geld zet het nieuwe college een eerste stap in het inlossen van de beloftes uit het coalitieakkoord van vorig jaar. Toen werd bekend dat Amsterdam in de periode 2023-2026 ruim zestig miljoen euro investeert in Nieuw-West, Zuidoost en Noord om armoede en werkloosheid te bestrijden en de woningkwaliteit te verbeteren.

Met dit geld moeten in Noord meer straatcoaches en jongerenwerkers komen, krijgen buurtcoöperaties als de Kleine Wereld financiële ondersteuning om activiteiten op te zetten en gaat de gemeente buurtgesprekken organiseren om de ‘Aanpak Noord’ met bewoners te bespreken.

Het vrijgemaakte budget gaat deels naar nieuwe en lopende projecten. Wethouder Melanie van der Horst (Aanpak Noord) noemt dit ‘een eerste stap’. Samen met Noorderlingen, ondernemers, het initiatief Red Amsterdam Noord en verschillende andere organisaties moet later dit jaar onder aanvoering van kwartiermaker Bregje Bleeker duidelijk worden hoe de plannen er verder uit gaan zien.

Uit Halsema’s koker

De laatste jaren zijn er in Noord veel nieuwe wijken bijgekomen en de bouwwoede zal voorlopig niet gaan liggen. De verschillen tussen bestaande en nieuwe wijken, en tussen bestaande en nieuwe bewoners, worden steeds duidelijker zichtbaar. Volgens Van der Horst moeten Noorderlingen niet rekenen op directe oplossingen. “Dit wordt een aanpak van de lange adem, maar er gebeurt ook al heel veel en waar nodig ondernemen we meteen actie.”

Net zoals Masterplannen Nieuw-West en Zuidoost komt Aanpak Noord voor een groot deel uit de koker van burgemeester Femke Halsema. Gesteund met nationaal geld wil zij de jeugdcriminaliteit terugdringen door vroegtijdig te investeren in mensen die kwetsbaar zijn voor het criminele circuit. Niet repressief, maar preventief moet dit de stad veiliger maken.

Herstel van vertrouwen is een belangrijk onderdeel van die plannen. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat Amsterdammers zich vaak overvallen voelen door bouwplannen en dat veel participatietrajecten mislukken. Halsema zei in het eindejaarsinterview met Het Parool dat de gemeente niet meer tegenover, maar naast de Amsterdammer moet staan.

Onduidelijkheid rond de plannen

Het stadsbestuur van PvdA, GroenLinks en D66 heeft bij het coalitieakkoord vorig jaar wethouders aangewezen die gaan over de uitvoering van het verbeteren van de leefsituatie in de stadsdelen. Vorig jaar maakten zij al bekend dat Zuidoost circa 3,7 miljoen euro krijgt om in 2023 te investeren. Naar Nieuw-West gaat 2,2 miljoen en Noord kan rekenen op 1 miljoen euro.

Masterplan Zuidoost loopt het langst, waardoor dat bedrag nu hoger uitvalt, maar net zoals bij de andere stadsdelen staat nog weinig concreets op papier. Bovendien is het nog vaak onduidelijk of het geld naar lopende of nieuwe projecten gaat. De wethouders verwachten hierover dit jaar meer duidelijkheid te verschaffen.