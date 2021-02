Eerste test voor koek-en-zopiewet: wie mag snert verkopen in Waterland?

Koek-en-zopie in Broek in Waterland een paar winters geleden. Beeld Pim Ras Fotografie

Het was natuurlijk ook de goden verzoeken. In 2016 presenteerde de gemeente Waterland een heel pakket regels voor de verkoop van koek-en-zopie in de wintermaanden, en prompt wilde het niet meer vriezen. Geen echte winter meer gehad. De dorpelingen lopen er sindsdien in februari rond in korte broek, verlangend naar een ijskoude pils in plaats van naar een hete chocolademelk.

Maar nu tintelt het plotseling weer, voor het eerst sinds jaren. De aankondiging van een korte periode met strenge vorst doet het bloed meteen sneller stromen, vertelt secretaris Margriet Buurs van de ijsvereniging in Broek in Waterland. “Al is het maar een week,” zegt ze smekend. “Het is voor het dorp een geweldig evenement. Het plezier, de saamhorigheid, de hele sfeer. En iedereen helpt mee om er iets moois van te maken.”

Wildgroei

Als het allemaal naar wens verloopt, kan de komende weken niet alleen de ijsvloer worden getest, maar ook, voor het eerst, het gemeentelijk koek-en-zopiebeleid. De gemeente kwam vijf jaar geleden met regels om de wildgroei aan verkopers tegen te gaan. Broek in Waterland is het epicentrum van vele toertochten in strenge winters, en steeds meer handelaren ontdekten de commerciële mogelijkheden van de lange stroom verkleumde en hongerige schaatsers.

Sinds 2016 is een vergunning nodig om met een kraampje op het ijs te staan. In heel Waterland worden er zeventien afgegeven. In Broek mogen vijf verkopers actief zijn, waaronder de ijsvereniging die de vergunning voor het Havenrak heeft, ook de vaste stempelplek tijdens de toertochten die het dorp aandoen. De club is medeorganisator van vier tochten, waaronder de Midden Noord-Holland Tocht van honderd kilometer.

De regels voor de verkoop van koek-en-zopie zijn onvermijdelijk, maar erg enthousiast zijn ze er niet over bij de vijf ijsverenigingen in Waterland. “De gemeente heeft het beleid gemaakt, maar het is aan de ijsverenigingen om het uit te voeren,” legt Buurs uit. “Wij zijn vrijwilligers en geen politiemensen. Wij kunnen best controleren of het ijs dik genoeg is voor een kraampje, maar het is lastig om dorpsgenoten te moeten vertellen dat ze in overtreding zijn.”

Mazen

Er zitten bovendien nogal wat mazen in de koek-en-zopiewet. Zo gelden de regels alleen op de dagen dat toertochten worden gereden. Op andere dagen is de verkoop vrij. Ook kan niet worden opgetreden tegen mensen die vanuit de achtertuin eten en drinken aanbieden. Buurs: “We zitten maandag met alle ijsverenigingen aan tafel met de nieuwe burgemeester. Dan staat koek-en-zopie ook op de agenda. En wat er straks mogelijk is met de corona.”

Maar eerst: strenge vorst en graag minstens een week. Wat valt er te krijgen in het kraam van de ijsclub in Broek? Buurs: “Warme chocolademelk, glühwein waar de alcohol uitgekookt is, roze en gevulde koeken, repen en natuurlijk de erwtensoep van Marieke Kuen. Die is beroemd in het hele dorp. Als er een toertocht is, maakt ze vijfhonderd liter voor ons. Die vliegt de deur uit, de schaatsers zijn er dol op.”

Toch maar even aangeklopt bij de kok: hoe zit dat met die beroemde soep? Kuen: “Hij is ouderwets. Alles is vers. Ik doe er veel vlees in: hamlap, schenkel, knie en worst. Ik weet dat er veel vegetariërs zijn, maar schaatsers kunnen wel een stukje vlees gebruiken. Het lastigste is eigenlijk het vinden van voldoende spliterwten. Als het eenmaal koud wordt, gaat iedereen op jacht. Hartstikke leuk, natuurlijk. Laat het ijs maar komen.”