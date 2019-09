Eerste te bezoeken chocoladefabriek opent in Amsterdam

Chocolade-inpakmachine. Beeld Chocolatemakers

Het maken van chocolade was namelijk de jongensdroom van het duo van Chocolatemakers; een droom die is uitgegroeid tot de opening van de eerste te bezoeken chocoladefabriek van Nederland. De fabriek vestigt zich in Amsterdam, de hoofdstad met de grootste cacaohaven ter wereld.

“Vanaf ons begin, in 2011, willen we mensen al laten zien hoe chocolade wordt gemaakt,” vertellen Nikkers en Loke. “Met de opening van deze fabriek realiseren we dus een langgekoesterde droom.”

Bean-to-bar

De oprichters doen alles zelf: van het contact met de cacaoboeren in Peru, tot het branden, mengen, gieten en verpakken. Een proces van ‘Bean-to-bar,’ noemt het duo het. Inmiddels heeft Chocolatemakers zeven varianten chocoladerepen geproduceerd en tijdens de opening zal de achtste te proeven zijn.

Het gaat de oprichters nadrukkelijk niet om het massaproduct chocolade uit megafabrieken. “Maar juist om het ambachtelijke proces waarbij het draait om kwaliteit in plaats van efficiëntie.”

De fabriek van Chocolatemakers opent de deuren voor het publiek vanaf 5 oktober aan de Radarweg in West.