Nieuws

Eerste struikelstenen in Amstelveen gelegd ter nagedachtenis aan Joodse oorlogsslachtoffers

In Amstelveen zijn vrijdagochtend de eerste struikelstenen in de gemeente gelegd. De zogenoemde Stolpersteine liggen voor elf huizen waar Joodse oorlogsslachtoffers voor het laatst in vrijheid leefden.