Eerste struikelstenen gelegd in Diemen

Ook Diemen heeft zijn eerste struikelstenen. Beeld Patrick Meershoek

Voor de deur van de Jan Bertsstraat 10 werden vier stenen gelegd. Daar woonde in de eerste oorlogsjaren het gezin Ruben dat in 1933 uit Duitsland was gevlucht. Zowel de ouders Jakob en Sara, als hun dochter Erika en haar man Arnold van Praag werden in 1943 vergast in Sobibor.

De steenlegging in Diemen werd omlijst met toespraken, onder meer van burgemeester Erik Boog die vertelde over het leven van de slachtoffers. Rabbijn Menno ten Brink van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam zei kaddisj voor hen, waarna leerlingen van basisschool De Octopus rozen bij de stenen legden.

De 71-jarige Demnig is twee weken in Nederland om zijn struikelstenen te leggen. In Amsterdam wordt dit jaar slechts een klein aantal gelegd. Het aantal aanvragen uit de hoofdstad is zo groot, dat Demnig de vraag niet aan kan. Er wordt nagedacht over de oprichting van een stichting voor de Amsterdamse struikelstenen.

Een uitzondering is gemaakt voor de aanvragers op hoge leeftijd. In de Javastraat werd daarom donderdag een struikelsteen gelegd voor Jacob de Paauw, diamantbewerker, verzetsman en oprichter van de voetbalclub HEDW. De Paauw werd in de zomer van 1944 vanuit Westerbork op transport gezet. Onbekend is waar hij is vermoord.