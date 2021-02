Eerste schaatsers in Westerpark: ‘Dit is echt hartstikke leuk’

Schaatsen op de grachten?

Met een minimumtemperatuur van -16,2 graden in het Gelderse Hupsel was de nacht van maandag op dinsdag de koudste sinds 16 januari 2013. In Amsterdam zakte het kwik beduidend minder ver, tot ‘slechts’ -5,6 graden. Schaatsen op de grachten komt wel steeds dichterbij.

“Dat verschil heeft te maken met de wolkenvelden die er rond Amsterdam waren,” vertelt Jaco van Wezel van Weeronline. “De komende nacht wordt het ook rond Amsterdam al kouder, misschien wel tot -10 graden.” Of het ook in Amsterdam tot zeer strenge vorst zal komen – daarvoor moet de temperatuur onder de -15 graden zaken – is nog onzeker. De laatste keer dat het kwik in Amsterdam zo ver daalde, was in 2013.

Zeer strenge vorst of niet, de kans is groot dat er op de Amsterdamse grachten geschaatst zal kunnen worden. Juist op de plekken waar dinsdagochtend nog geen ijs lag, vormt zich de komende dagen prima ijs, verwacht Van Wezel. “Richting het weekend zal het ijs groeien tot ongeveer 10 centimeter. Dat is voldoende om meerdere mensen te dragen.”