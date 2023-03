Eerste rel in nieuw waterschapsbestuur Amstel, Gooi en Vecht: beoogde kandidaat trekt zich terug voor zetel

De rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Beeld ANP

Het grootste deel van Amsterdam valt onder waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Op 15 maart zijn 26 van de 30 leden van het algemeen bestuur (zeg maar: de gemeenteraad van het waterschap) rechtstreeks gekozen. De overige 4 worden in alle 21 waterschappen benoemd; 2 door agrarische organisaties, 2 door natuurclubs. Maar 1 zetel van de natuurorganisaties (onder andere Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten) in Amstel, Gooi en Vecht blijft voorlopig onbezet.

Dit houdt verband met Waternet, de ambtelijke uitvoeringsorganisatie van het waterschap die worstelt met ict-problemen en achterstanden met belastinginning. Waterschapsbestuurder Sander Mager (GroenLinks) is verantwoordelijk voor Waternet. Hij is lijsttrekker van Water Natuurlijk, een samenwerkingsverband van GroenLinks, D66 en Volt. Kort vóór de verkiezingen zegde zijn eigen fractie vrijwel unaniem het vertrouwen in hem op, omdat hij geen ruimte zou bieden voor nadere vragen over een verbeterplan voor Waternet. Omdat geen van de fractieleden herkiesbaar was, bleef Magers positie als voorman van Water Natuurlijk ongemoeid.

Bedrogen

Als Mager dacht zich na de verkiezingen van zijn tegenstanders in eigen kring te hebben ontdaan, kwam hij aanvankelijk bedrogen uit. Margriet Pel was als commissielid onderdeel van de fractie van Water Natuurlijk die hem had laten vallen. Vlak daarvoor – half januari – wezen de natuurorganisaties haar aan voor 1 van hun 2 verzekerde zetels.

Verschillende betrokkenen zeggen dat Mager in kleine kring liet doorschemeren dat Pels benoeming gevolgen kon hebben voor de coalitievorming in het waterschap. De natuurorganisaties zouden hun kansen ondermijnen om met Water Natuurlijk onderdeel te zijn van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders.

Dat zou verklaren waarom Pel begin deze maand van de selectiecommissie van de natuurclubs vernam dat er alsnog twijfels waren over haar benoeming. “Ze hechtten erg aan een groene coalitie,” aldus Pel. “Er was twijfel ontstaan over de mogelijkheid van zo’n coalitie, mede door de gebeurtenissen in de fractie van Water Natuurlijk.”

Pel kreeg volgens eigen zeggen de indruk dat ze weer in gesprek moest komen met Mager. Toen dat weinig resultaat had, besloot ze ‘in overleg met de selectiecommissie’ om plaats te maken.

Ze spreekt van een trend waarbij ‘niet het debat centraal staat, maar al bij voorbaat instemming wordt verwacht’ met voorstellen van het dagelijks bestuur. “Daar worden fractieleden en wellicht coalitiepartners op geselecteerd. Dat gaat ten koste van het kritisch vermogen van het waterschapsbestuur.”

‘Rekening voor opzeggen vertrouwen’

CDA’er Wim Zwanenburg, die als voorzitter van de commissie van de geloofsbrieven toeziet op de beëdiging van de waterschapsbestuurders, zegt dat Pel ‘de rekening krijgt gepresenteerd voor het opzeggen van het vertrouwen in Sander Mager’. Mager zelf zegt niet te gaan over de zetels van de natuurclubs: “Ik heb hier geen rol in.”

Vera Dalm is als directeur van de koepelorganisatie van de natuurclubs – de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren – verantwoordelijk voor de kandidatenselectie voor de gegarandeerde zetels. Dalm (tevens GroenLinksvoorzitter in Ronde Venen) gaat niet in op vragen: “Ik ga eerst uitzoeken wat er is gebeurd.”