Eerste reaguurder in zaak Clarice Gargard: ‘Ik schaam me heel erg’

Clarice Gargard. Beeld Bijlmerparktheater

Het was een vlaag van verstandsverbijstering geweest die hem nu met schaamte vervult. De 58-jarige Eddy K. uit Druten betuigde maandag diepe spijt voor de reacties die hij in 2018 plaatste onder de livestream op Facebook van publiciste Clarice Gargard over de protesten tegen Zwarte Piet in haar woonplaats Amstelveen. ‘Jammer dat ze de slavernij hebben afgeschaft, ik zou de zweep erover halen.’

Dezelfde man, maandag op de rechtbank: “Ik schaam me heel erg voor wat ik gedaan heb. Ik vind het zelf heel grof wat ik geschreven heb. Ik ben een hele rustige vent.” Op de vraag van de rechter waarom K. had gekozen voor verwijzingen naar de slavernij, kon de verdachte geen antwoord geven. “Het slaat nergens op. Ik wist ook niet meer dat ik het zo geschreven had.”

K. is een van de 25 verdachten die zich in de komende dagen voor de rechtbank moeten verantwoorden voor de reacties die zij op 17 november gaven op het verslag van Gargard. In totaal kwamen 8000 reacties binnen. Vrienden van de journaliste maakten een selectie van de meest racistische en seksistische berichten, waarna het slachtoffer met de oogst naar de politie stapte om aangifte te doen. “Het heeft mijn cliënt enorm aangegrepen,” zei haar advocaat Sidney Smeets.

Nieuwe officier

Smeets ging na aanvang van de zitting ook in op de aflossing van de officier van justitie die zich de afgelopen twee jaar met de zaak heeft beziggehouden. Jacobien Vreekamp werd zondag van de zaak gehaald nadat er opschudding was ontstaan over haar betrokkenheid bij het besluit om rapper Akwasi niet te vervolgen voor de uitspraken die hij eerder dit jaar deed tijdens de demonstratie op de Dam.

Gargard was onaangenaam getroffen door het nieuws dat zij uit de krant had moeten vernemen. Smeets vertelde dat zijn cliënt geen vertrouwen heeft in de nieuwe officier en daarom de komende dagen niet in de rechtbank zal zijn. Smeets verzocht de rechtbank de zaak aan te houden tot er een nieuwe officier zich het dossier eigen heeft kunnen maken, maar dat verzoek werd afgewezen.