Eerste protesterende boeren gearriveerd bij provinciehuis Haarlem

De eerste protesterende boeren zijn maandagochtend gearriveerd bij het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. Ze willen een petitie aanbieden tegen het stikstofbeleid van de provincie.

Op een meter afstand van de ingang van het provinciehuis, helemaal vooraan de stoet tractoren, staat rond 10.00 uur een mestwagen. De enorme tank vol mest is afkomstig van Pieter-Jan Pronk uit Warmenhuizen, die daar een melkveehouderij heeft. “De politie vordert dat ik hem weghaal. Ze gaven er geen motivatie voor, maar ze zijn waarschijnlijk bang dat we ‘m open gooien.”

Pronk is niet van plan de wens op te volgen. “We zijn hier om een statement te maken. Als het vandaag weer niet werkt, dan komen we snel weer terug, en dan nemen we allemaal onze mestwagen mee.” Even verderop staat een handjevol boeren gebroederlijk om een barbecue vol sissende hamburgers.

De Noord-Hollandse Provinciale Staten debatteert maandag over stikstofmaatregelen. Een deel van de boeren mag de vergadering bijwonen. De overige betogers kunnen het debat via schermen volgen, de trekkers mogen voor het provinciehuis geparkeerd worden.

Voor de tweede keer

De boeren protesteren voor de tweede keer tegen het stikstofbeleid van de provincie, eerder deden ze dat al op 14 oktober. Deze keer krijgen ze steun van collega’s uit Friesland.

De petitie gericht aan de commissaris van de Koning Arthur van Dijk - waarin de boeren zeggen zich te willen aansluiten bij de provincie Friesland - is inmiddels ruim vijfduizend keer ondertekend. Om hun boodschap kracht bij te zetten, nemen de boeren ook Friese vlaggen mee.

De boeren verzamelen rond 10.30 uur in Haarlem. Volgens de organisatie komen er in totaal zo’n 200 tot 300 boeren uit de provincies Noord-Holland en Friesland. De boeren uit Friesland vertrokken al rond 7.00 uur.

“We gaan net zolang door totdat het provinciale beleid wordt teruggedraaid,” aldus organisator Ad Baltus uit Schermer. Vorige week gingen de twee partijen nog met elkaar in gesprek, maar kwamen niet tot een oplossing.

File

De boeren zorgden maandagochtend voor file op de A9. Volgens Rijkswaterstaat stond het tussen Uitgeest en de Wijkertunnel over zo’n 13 kilometer vast. De ANWB raadde mensen zondagavond al aan de ochtendspits zoveel mogelijk te vermijden. “We hebben eerder al ervaren dat de tractoren voor flinke vertragingen kunnen zorgen,” aldus een woordvoerder.

Toch wel indrukwekkend als #boeren langsrijden in #Haarlem op weg naar provinciehuis #trotsopdeboer Behoud het prachtige Hollandse landschap met koeien en trekkers 🚜🚜 pic.twitter.com/jC39jFsLPb — Ria de Korte (@RiadeKorte) 11 november 2019

@RWSverkeersinfo de volgende stoet met boeren op #A7 thv Wijdermormer pic.twitter.com/DkUhQy6fJI — Weginspecteur Stefan (@wis_stefan) 11 november 2019

Op de #A7 verplaatste een file zich langzaamaan richting Zaanstad. Zorgt op dit moment bij Purmerend voor vertraging. pic.twitter.com/RJbFI16roM — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 11 november 2019

De boeren barbecueën voor het provinciehuis. Beeld Meike van Herk

De trekkers mogen voor het provinciehuis geparkeerd worden. Beeld Meike van Herk

