Eerste prik in Amsterdam: ‘Happening eromheen is het spannendst’

Carol Verdonk krijgt de eerste vaccinatie in Amsterdam. Beeld Eva Plevier

Even de mouw opstropen, ontsmetten, prik erin en klaar. Of het gaat, vraagt de collega die de vloeistof langzaam in de bovenarm spuit. “Jazeker.” Zo gepiept. “Ik voel me goed. Geen klachten. Net als ieder ander vaccin, eigenlijk,” zegt Carol Verdonk als de klus is geklaard. Het verschil? Hier staat de pers er met camera’s, microfoons en opschrijfboekjes met de neus bovenop. “Het is meer de happening eromheen dan de prik zelf die het spannend maakt.”

Dinsdag kwam de langverwachte vraag. Of ze als eerste het vaccin van Pfizer-BionTech wilde. “Ik heb altijd heel hard geroepen dat ik dat wilde zijn, dus ik heb geen seconde getwijfeld: volmondig ja.”

Onmisbaar

Een dag later was het al zover. De 38-jarige intensive care-verpleegkundige uit Aalsmeer kreeg in het AMC het vaccin toegediend. Na haar volgen de komende tijd nog ongeveer duizend collega’s van het Amsterdam UMC die onmisbaar zijn in het ziekenhuis, die echt niet ziek mogen worden: zorgverleners die werken op de intensive care, de spoedeisende hulp, de verpleegafdeling met covidpatiënten en de ambulance. De leidinggevenden van deze afdelingen bepalen wie de prik het hardst nodig heeft.

“Over het vaccin zie je veel informatie langskomen, dat kan verwarrend zijn,” zegt Verdonk. “Maar ik heb tijdens de eerste en tweede golf alleen maar op de ic gewerkt, dan zie je hoe ziek mensen van dit virus worden, hoeveel leed het aanricht. Je niet laten vaccineren is dan eigenlijk geen optie. Op deze manier houden we de handen aan het bed, maar ook mij geeft het een veiliger gevoel.”

Begin van de bescherming

Noortje Swart, hoofd van de apotheek van AUMC, noemt het een fantastisch moment. Achter haar neemt de een na de andere medewerker in groen pak plaats om de prik te ontvangen. Woensdag worden er nog 150 tot 200 mensen gevaccineerd. Het virusprobleem is natuurlijk niet meteen opgelost, zegt ze, maar het begin van de bescherming is er. “Dat brengt rust en perspectief. En dat is voor mensen die al tijden zo hard werken in het ziekenhuis belangrijk.”

De oplage is nog beperkt. “Je wil dus niets verspillen,” zegt Swart. Uiterst voorzichtig wordt met de vaccins omgegaan. “Het is een kwetsbaar product, je kunt er bijvoorbeeld niet even mee schudden.” Dat voelde ook magazijnmeester Jordie Mager, toen hij woensdagochtend vroeg met een collega de doos met vaccins – “best een kleine eigenlijk” – in ontvangst nam van de politie-escorte plus beveiliger. “Het is toch iets anders dan wat antibioticaatjes. Het was dus beste even spannend. Je wil die doos niet laten vallen.” Een bijzonder moment ook: “Kan ik later toch aan mijn kleinkinderen vertellen dat ik mijn steentje heb bijgedragen.”

Verdonk hoopt dat het prikken het begin is van terug naar het oude normaal, waarin ook de reguliere zorg weer gewoon kan doorgaan en we deze zomer weer eens naar een festival kunnen. Maar voorlopig is ze nog niet immuun, het is wachten tot ook het tweede vaccin over drie weken is toegediend. “Ik moet nog even voorzichtig blijven. Vanmiddag iedereen knuffelen, dat zit er nog niet in.”