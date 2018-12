Eerste plannen gepresenteerd voor het A. Nouriplein

Het plein in Geuzenveld heet nu nog het Nigel de Jongplein. Deze voormalige Ajax-middenvelder opende het naar hem genoemde plein in 2005.



Na de tragedie die Nouri overkwam, bedacht De Jong dat hij 'zijn' plein als eerbetoon wilde laten omdopen in A. Nouriplein, omdat 'Appie' daar als kind ook altijd voetbalde.



Rugnummer 34

Ontwerper Thomas Tiel Groenestege bedacht samen met architect Emma van Helden twee opties voor het plein. "Het ene ontwerp is erg uitgesproken, een statement, met een verhoogd podium en een tribune. Het andere is een verdiept veld, een knusse plek die is verankerd in de wijk," aldus Groenestege. In beide ontwerpen vormt Nouri's rugnummer 34 de middenstip.