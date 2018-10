Eerste pakketautomaat in Amsterdam bij Aristo

Het is de eerste pakketautomaat van Amsterdam. Daarmee richt PostNL zich meer op de zakelijke gebruiker, die vaak tijdens kantooruren niet thuis is om een pakket aan te nemen of op te sturen. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun pakket naar een van de bezorgpunten - vaak in winkels - of naar de automaat te laten sturen.



Code

Via een persoonlijke code krijg je een melding zodra je pakket in de automaat ligt. Met diezelfde code kun je het pakket eruit halen. Je kunt via de pakketautomaat ook pakketten versturen. De gebruiker is wel gebonden aan de openingstijden van Aristo.



De proef met de pakketautomaten startte in 2016. Inmiddels staat er meer dan vijftig automaten verspreid over het land.



Gebruikersinzicht

Jean-Luc Otten, Business Development Manager bij PostNL: "De pakket- en briefautomaat bestaat uit een brievenbus met twee openingen en meerdere pakketkluizen, en staat buiten. Deze pakketautomaat in Aristo is de tweede in Nederland, staat binnen en heeft 39 pakketkluizen. We verwachten dankzij deze pakketautomaat nieuwe ervaringen op te doen en meer inzicht te krijgen in de keuzes die gebruikers maken bij het ontvangen en verzenden van pakketten."