Eerste namen Amsterdam Fashion Week bekend

Onder leiding van ontwerper Danie Bles gaat in maart de eerste editie van het nieuwe concept van start.



Ontwerpers Kimberley Jenneskens, Sjaak Hullekes en Liesbeth Sterkenburg zijn samen met kledingmerken Stieglitz, Maison the Faux en Ninamounah een van de eerste namen waarvan zeker is dat ze vertegenwoordiger worden tijdens de internationale Amsterdamse modeweek.



Niet alleen mode

Ook designer Marlou Breuls is onderdeel van het programma. Amsterdam Fashion Week is immers niet enkel voor mode. Althans, de 'studio-editie' niet meer.



Tijdens Amsterdam Fashion Week Studio die op donderdag 7 maart van start gaat, is er ook ruimte voor andere disciplines uit de creatieve sector.



Zo zal ook fotografie, kunst en design onderdeel zijn van de brede programmering. In februari wordt het volledige programma bekend gemaakt.