Eerste lijst mogelijke panden 24-uursopvang bekend

In een brief aan de gemeenteraad heeft wethouder Rutger Groot Wassink bekend gemaakt welke zeven panden geschikt geacht worden voor de opvang. De panden zitten in Zuid, Oost, Centrum en Noord.



Het gaat om Marnixstraat 2 (Centrum), Zeeburgerdijk 296 (Oost), Danie Theronstraat 2 (Oost), Van Leijenberglaan 11 (Zuid), Pieter Aertszstraat 5 (Zuid), Gerard Doustraat 156 (Zuid) en Mariëndaal 13 (Noord).



Slechts de eerste groep

Groot Wassink benadrukt in de brief dat deze panden slechts de eerste groep panden betreft. Ondertussen worden er ook haalbaarheidsonderzoeken gedaan naar andere panden. Voor deze groep van zeven panden zijn die onderzoeken afgerond.



In maart en april worden consultatierondes gehouden met de stakeholders van de panden (bijvoorbeeld andere inzittenden) en de omwonenden. De gemeente wil bijvoorbeeld tijdens bewonersavonden ideeën en aandachtspunten horen. De opening staat gepland voor juli.



