Eerste leuzen van gele hesjes gespot bij NDSM-terrein

The Black Eyed Peas

Fans van de band The Black Eyed Peas, de zogeheten Peabodies, kwamen dinsdagmiddag bijeen in VondelCS, om voorafgaand aan het concert van de band in Afas Live hun idolen te ontmoeten.



Enkele tientallen fans kwamen op het evenement in het Amsterdamse Vondelpark af. De rappers Will.i.am, Apl.de.ap en Tabboo kwamen naar het stadspark voor een signeersessie en een listening party van het zevende album Masters of the Sun.



De 24-jarige Désirée van der Jagt uit Sittard is al van kinds af aan groot fan. "Ik was tien jaar oud toen ik naar een concert in Brussel ging,'' vertelt Désirée, die het album al grijs geeft gedraaid.



''Twee weken geleden zijn we al naar het eerste concert van de nieuwe tournee van The Black Eyed Peas geweest in Londen," vertelt ze. "Vanavond gaan we naar Afas Live, zaterdag naar Brussel en zondag naar Düsseldorf. Dat doen we met een groepje fans, bestaande uit Nederlanders, Engelsen en Duitsers. Vanmiddag zijn we met zijn vijven. Vanavond komen er tien.''



De Peabody heeft al eerder een gesigneerde handschoenen bemachtigd na een concert, maar de komst van haar idolen naar VondelCS noemt ze "heel bijzonder".