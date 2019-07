Eerste koppen rollen bij AEB, drie leden RvC stappen op

De eerste koppen rollen vanwege de problemen bij vuilverbrander AEB. Drie leden van de raad van commissarissen (RvC) van AEB stappen op, waaronder de pas aangetreden voorzitter Yvonne Timmerman-Buck.

Zonder namen te noemen meldt het stadsbestuur maandagmiddag in een raadsbrief dat in totaal drie van de huidige vier leden van de Raad van Commissarissen opstappen, waaronder de voorzitter, Yvonne Timmerman-Buck (CDA). Dat is opmerkelijk, want in januari van dit jaar kondigde AEB nog trots aan dat de gewezen senator en staatsraad als voorzitter van de RvC was benoemd.

Juist nu het afval- en energiebedrijf in een diepe crisis zit, zo diep dat de toekomst van het bedrijf op het spel staat, houdt Timmerman-Buck het voor gezien. De meningsverschillen tussen de toezichthouders en de gemeente zouden zo hoog zijn opgelopen dat het vertrouwen weg is, aldus betrokkenen.

Machtsstrijd

Het aftreden van Timmerman-Buck en twee andere commissarissen is het gevolg van een machtsstrijd in de hoogste regionen van het afvalbedrijf. Begin juli schakelde AEB vier van de zes verbrandingslijnen uit voor noodzakelijk onderhoud. Het bedrijf, dat volledig in gemeentehanden is, stond al langer onder verscherpt toezicht wegens het grote aantal bedrijfsongevallen. Met slechts 30 procent resterende ovencapaciteit kan AEB veel minder afval verbranden waardoor de inkomsten sterk teruggelopen zijn en AEB liquiditeitsproblemen kreeg.

Vorige week hebben de banken en de gemeente in totaal 22 miljoen euro aan garanties en betalingen verstrekt, onder strenge voorwaarden, aangezien het de zoveelste keer is dat AEB om geld verlegen zit.

Noodkrediet

Over dit noodkrediet is hard onderhandeld tussen de gemeente en de top van AEB, waaronder de RvC. Eigenlijk wilde AEB veel meer geld, oplopend tot 150 miljoen euro, om het tot de zomer van 2020 te kunnen uitzingen. Maar bij de gemeente was veel scepsis over dat verzoek, omdat niet duidelijk werd gemaakt hoe dit moest gebeuren. Amsterdam onderzoekt of AEB gecontroleerd failliet kan gaan of deels verkocht kan worden, zodat de stad in de toekomst niet meer geconfronteerd wordt met nieuwe tegenvallers.

Tijdens die onderhandelingen zou door de RvC diverse malen gedreigd zijn met het aanvragen van surseance, als de gemeente geen financiële zekerheden zou verstrekken. Hierdoor was het bedrijf waarschijnlijk omgevallen, met als grote risico dat het afval niet meer kon worden verwerkt. Deze dreigementen hebben het vertrouwen tussen Timmerman-Buck en de overige leden aan de ene kant, en de gemeente aan de andere kant ernstig geschaad.

Bonje

Een zegsman van AEB bevestigt de bonje in de top van de onderneming. “De huidige RvC heeft mede op basis van de gebeurtenissen van de afgelopen periode de afweging gemaakt of zij de onderneming nog kan steunen in een vruchtbare relatie met de aandeelhouder. De RvC heeft geconcludeerd dat dit niet meer optimaal mogelijk is,” aldus een woordvoerder van AEB. De commissarissen gaan overigens niet allemaal meteen weg, maar zullen de komende tijd gefaseerd uitstromen.

Door het vertrek van de drie commissarissen bij AEB krijgt de gemeente steeds meer grip op de onderneming, die voor de verzelfstandiging in 2014 een afdeling van de gemeente Amsterdam was. Een van de voorwaarden voor het noodkrediet is dat er twee nieuwe leden worden toegevoegd aan de Raad van Commissarissen van AEB. Wie de gemeente hiervoor op het oog heeft, wil een zegsvrouw van wethouder Udo Kock (financiën) niet zeggen. Een andere eis was de aanstelling van een ‘chief restructuring officer’, een puinruimer van organisatieadviesbureau Alvarez & Marsal. Die moet in beeld brengen hoe diep AEB in de problemen zit, het bedrijf herstructureren en in kaart brengen welke bedrijfsonderdelen rendabel genoeg zijn om overeind te houden.

Geld gaat het de gemeente sowieso kosten. AEB staat voor ruim 140 miljoen euro op de balans van de gemeente, daarbij komt nog een lening van 108 miljoen euro die AEB nog niet heeft terugbetaald.