Eerste klap voor het Amsterdamse nachtleven: ‘In De School kon ik mezelf zijn’

De sluiting van nachtclub De School is de eerste grote klap van een reeks die het Amsterdamse nachtleven de komende tijd te wachten staat. Het lijkt onvermijdelijk dat de komende tijd meer clubs in de stad de deuren moeten sluiten.

Een half jaar zonder omzet, maar met doorlopende (hoge) huren en personeelskosten, overleven zelfs de gezondste bedrijven niet. Maar dat uitgerekend De School in West als eerste de deuren moet sluiten, had niemand verwacht.



Eigenaar Jochem Doornbusch en zijn compagnon Ernst Mertens namen deze beslissing om een algeheel faillissement van PostCS, de bv achter De School, te voorkomen. “Deze keuze hebben we genomen om het restaurant en het café te kunnen behouden,” vertelt Doornbusch, “maar wellicht is het uitstel van executie.”

Dat de club de afgelopen weken ook onder vuur lag van de eigen achterban in het antiracismedebat (zie kader), zal ook niet geholpen hebben, al ontkent Doornbusch dat het iets met de beslissing te maken heeft.

Trouw

De School opende in 2016 zijn deuren als opvolger van de populaire club Trouw in een voormalige drukkerij van dagblad Trouw en Het Parool in de Wibaut­straat. Net als club Trouw beschikte De School over een 24 uursvergunning, waardoor feesten konden worden gegeven die op vrijdagavond begonnen en tot maandagochtend duurden – iets wat geen enkele andere club in de stad doet. Wat het Concertgebouw betekent voor liefhebbers van klassieke muziek, werd De School – als opvolger van club Trouw – voor liefhebbers van techno- en housemuziek. Voormalig nachtburgemeester Mirik Milan zei eerder dat clubs als deze de stad internationaal op de kaart zetten.

Ramon de Lima van Stichting N8BM, die zich inzet voor de nachtcultuur in de stad, zegt dat het wachten was op de eerste club die zou omvallen vanwege de coronacrisis, maar noemt het triest dat juist De School de eerste is. “De School was internationaal gezien een van de bekendste clubs van de stad. Belangrijk voor dj’s en op veel manieren toonaangevend. Voor de Amsterdamse clubcultuur is dit een grote klap.”

Als steun van gemeente of rijk uitblijft, is het wachten op de volgende club die de deuren voorgoed moet sluiten.

Grote schok

Voor de 28-jarige Duitse expat en vaste bezoeker Annabelle Plueckthun, was het nieuws een ‘grote schok’. “Ze hadden net bekendgemaakt nog een jaar langer door te gaan en daar had ik veel zin in. Er zijn geen andere clubs in Amsterdam die in de buurt van het niveau van De School komen. Mensen uit het buitenland kwamen er speciaal naartoe om te feesten. Het is een groot verlies voor de stad.”

Voor de deur van De School zijn bloemen gelegd.

De 27-jarige Tom Marsch ging graag naar de club om te ‘ontsnappen aan de realiteit’. “Ik zie de mensen die er kwamen als een soort warme deken waaronder je uit je plaat kon gaan en even je sores kon vergeten. Ik vind het jammer dat deze broedplaats van liefde en diversiteit verdwijnt.”

Op de prestigieuze ranglijst van bes­te clubs ter wereld van het Britse DJ Magazine stond De School op de 39ste plaats, de hoogstgenoteerde Nederlandse club.

Kritisch publiek

Met De School verdwijnt een kweekvijver voor talent. Veel Nederlandse producers en dj’s lieten in de club nieuwe nummers waar ze weken of maanden aan hadden gewerkt voor het eerst horen aan het vaak kritische publiek.

De 28-jarige Marwan Mansour werd geboren in Egypte, maar reist als digital nomad werkend de hele wereld rond. Elke maand probeerde hij wel een keer in Amsterdam te zijn om naar De School te kunnen en op ‘muziek van de beste dj’s te kunnen feesten’.

“Toen ik het nieuws hoorde, kon ik mij niet meer concentreren op mijn werk. Geen andere plek kan voor mij tippen aan De School, ik voelde mij er altijd meer dan welkom. Vooral met de feesten die het hele weekend duurden probeerde ik er altijd te zijn.”

Brandon Yasin (27) kwam enkele jaren geleden als Deen met Pakistaanse roots naar Amsterdam. Hij denkt dat de gay-community De School erg zal gaan missen. “Het was voor mij en mijn vrienden de enige club waar wij onszelf konden zijn. De internationale gay-queer community kwam hier graag. Uit alle hoeken van de wereld kwamen ze naar De School.”

Doornbusch denkt dat de stad niet lang hoeft te wachten op een waardig opvolger van De School. “Er is altijd een tijd van komen en gaan. Er zijn uiterst creatieve partijen die zich op industriële terreinen op Sloterdijk of in Noord goed zullen kunnen redden. Persoonlijk maak ik mij daar niet zo druk om. Er blijven nieuwe clubs en feesten komen.”