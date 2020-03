Eerste keer winkeldiefstal: geen aanhouding, wel 181 euro boete

Beeld ANP

Personen die voor het eerst iets stelen, krijgen voortaan - mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen - direct een schadeclaim opgelegd van 181 euro. Dat bedrag moeten ze betalen aan de gedupeerde ondernemer.

Voorwaarde voor een civiele afdoening tussen winkeldief en de getroffen ondernemer is wel dat de winkeldief niet eerder is aangehouden voor een dergelijk delict, er geen geweld is gebruikt bij de diefstal is, de dief meewerkend is na de aanhouding en het gestolen goed een winkelprijs heeft van relatief geringe waarde.

Succesvolle pilot

De nieuwe aanpak winkeldiefstal volgt op een succesvolle pilot die door de politie werd gedraaid in 2019 in Zuid. Tijdens de pilot kregen zogenaamde ‘first-offenders’ van winkeldiefstal een niet strafrechtelijke alternatieve afhandeling. De resultaten uit de pilot van Amsterdam-Zuid zijn zeer positief. Inmiddels zijn in 2019 ruim 250 winkeldiefstallen op deze alternatieve wijze afgehandeld.

Hierdoor is in Zuid een forse capaciteitswinst ontstaan die de politie heeft kunnen benutten voor zaken met een hogere prioriteit. Gedurende de pilot werden, mede als gevolg van de forse tijdbesparing door deze alternatieve aanpak, door het district significant meer zwaardere zaken bij het OM aangedragen

Voordelen

Winkeldiefstal is binnen de eenheid Amsterdam in toenemende mate een probleem. Zo groeit het aantal aangehouden winkeldieven in de stad Amsterdam en de Amstellandgemeenten de laatste jaren gestaag, meldt de politie. In 2019 heeft de eenheid Amsterdam ruim 5500 aangehouden verdachten van winkeldiefstal verwerkt.

Met de nieuwe aanpak hoopt de politie cruciale tijd te besparen. “De tijd van de afhandeling staat veelal niet in verhouding tot het delict en de schade,” zegt Toine van Loenhout, districtschef bij de politie Amsterdam. “Politiemensen zijn gemiddeld zes tot acht uren bezig met de administratieve afhandelingen. Hierdoor zijn steeds minder politiemensen beschikbaar voor het afhandelen van andere ernstige misdrijven met een hogere prioriteit, zoals straatroven, geweld, stalking of fraude.”

Bovendien zorgt de nieuwe aanpak ervoor dat minderjarigen die voor het eerst een winkeldiefstal plegen niet meer in een situatie belanden waarbij zij enkele uren moeten verblijven in een politiecel. De nieuwe aanpak zal geleidelijk worden uitgerold binnen Amsterdam en omliggende Amstelland-gemeenten en geldt alleen bij aangesloten winkeliers.