Eerste jong voor vale gierenkoppel in Artis: 'Zorgzame ouders'

Vale gieren zijn ontzettend zorgzaam

Dat begint al vanaf het begin. Ze bouwen samen een nest, broeden samen het ei uit. En als het jong eenmaal op de wereld is, haalt de een eten terwijl de ander bij het nest blijft - netjes afgewisseld. "Vale gieren zijn ontzettend zorgzaam," verklaart Van Tol.



DNA-test

Of het nieuwe kuiken een mannetje of een vrouwtje is, is volgens de dierenverzorger nog niet vast te stellen. Dat moet een DNA-test later uitwijzen, omdat het uiterlijk van de dieren neutraal is.



In Artis leven zestien vale gieren. Begin dit jaar gingen drie vale gieren uit Artis in Sardinië hun vrijheid tegemoet. In april 2018 werden al twee gieren uitgezet op het eiland. Van Tol weet nog niet of het nieuwe kleintje ook naar Sardinië verhuist.