Eerste feesten ADE onthuld: AMF keert terug in Arena en Into the Woods op NDSM

Publiek tijdens AMF, het grootste festival van het Amsterdam Dance Event (ADE) in 2018. Beeld ANP Kippa

De organisatie van ADE schrijft in een persbericht dat ze zich opmaken ‘voor een volledige terugkeer’ van het evenement. In 2020 kon het ADE door corona niet doorgaan en voor de vorige editie moesten bezoekers gevaccineerd of getest zijn om toegang te krijgen tot een evenement. Ook mocht toen alleen overdag gefeest worden.

Feesten

Dit jaar keert onder andere AMF terug in de Johan Cruijff Arena. Bij de laatste editie liet de organisatie van het feest nog verstek gaan, omdat zij een feest overdag in de Arena organiseren niet zagen zitten. Traditiegetrouw wordt op dit feest ook de beste dj van de wereld bekendgemaakt. Artiesten die op AMF in ieder geval zullen optreden zijn Armin van Buuren, David Guetta en Tiësto.

In de Melkweg zal Suzanne Ciani te zien zijn met het Metropole Orkest en in het Concertgebouw komt Youssou N’Dour met zijn band Le Super Étoile De Dakar optreden. Daarnaast zal in de Melkweg Dave Clarke weer zijn eigen technofeest geven en zal ook Oliver Heldens daar een avond verzorgen. Paradiso heeft bevestigd dat Speedy J's Stoor terug zal keren, net als de Tribes-clubavond van Cloud 8 x Ziongate.

DGTL kondigt alvast al enkele avonden aan waar Ben Böhmer en Worakls Orchestra geheel live zullen optreden. In Afas Live in Zuidoost zal Alan Walker draaien en Into the Woods keert terug op de NDSM-Werf met een festival, net als Dockyard en Mystic Garden, maar dan op het N1-terrein in het Westelijk Havengebied.