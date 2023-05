Eerste fase grote verbouwing Amsterdam CS van start: westelijke tunnel op de schop

Beeld ANP / Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

In september 2022 werd al aangekondigd dat het spoor op en rond het station de komende jaren flink op de schop zou gaan, om ruimte te maken voor de verwachte groei van het treinverkeer. Zo worden de perrons verlengd, de oosttunnel verbreed en spoorbruggen vervangen. Ook moet er een nieuwe fietsenstalling komen met plek voor bijna negenduizend fietsen, die gaat aansluiten op de vernieuwde oosttunnel.

De verbouwingen zullen naar verwachting leiden tot aangepaste dienstregelingen en hinder voor reizigers en omwonenden.

Westelijke reizigerstunnel

Om te beginnen wordt nu eerst de westelijke reizigerstunnel opgeknapt; de hellingbaan wordt verwijderd omdat deze te steil is, en in plaats daarvan worden trappen, een roltrap en twee liften geplaatst – op dit moment gaat er geen lift naar het eerste perron. Ook krijgt de vloer lichte tegels, zoals ook aan de centrumzijde van het station liggen, en de boogconstructie onder perron 1 wordt hersteld.

Dat begint allemaal met het inrichten van werk- en opslagruimte, waarvoor een aantal winkels in de tunnel medio mei moeten sluiten. Het gaat in elk geval om de Hema en Starbucks, die verhuizen naar nieuwe locaties in het station. Daarnaast gaan ook de Broodzaak, Kiosk, GWK/Travelex pinautomaat en Zest Juices aan de oostelijke kant van de westelijke reizigerstunnel dicht. Pas nadat alle werkzaamheden aan de sporen rond 2030 zijn afgerond, komen de winkels helemaal vernieuwd weer terug, meldt de NS.

Oostkant van het station

Vanaf 11 december 2023 start de volgende fase: dan gaan de centrumzijde van de westelijke reizigerstunnel en de opgangen naar de sporen 1 en 2 dicht tot medio 2024.

Uiteindelijk wil ProRail een nieuwe oostelijke reizigerstunnel realiseren, die drie keer zo breed wordt als de huidige. De toegangsbruggen aan de oostkant van het station worden ook vernieuwd en er wordt een kruising gebouwd bij de Dijksgracht.

De NS verwacht dat het aantal treinreizigers op station Amsterdam Centraal stijgt van 200.000 naar 275.000 per dag in 2030. Het is de bedoeling dat reizigers uiteindelijk elke tien minuten een trein kunnen nemen tussen de grote steden in de Randstad.

Volgens prognoses van het ministerie van Infrastructuur zal het totale aantal treinreizigers tot 2030 met 30 procent toenemen. Goederenvervoer per spoor zal zelfs 50 procent groeien.

Beeld Roï Shiratski

