Eerste Familie Servicepunt bij school Nieuw-West: ‘Dit neemt stress weg’

Het Familie Service Punt aan de Osdorper Ban werd donderdag officieel geopend. Beeld Jean-Pierre Jans

Via een leerkracht van de Lukasschool kwam een gezin bij Stefanie Stravers van het Ouder- en Kind Team Osdorp terecht. Het was opgevallen dat de leerling erg introvert was, misschien speelde er thuis iets?

Het gezin bleek illegaal, maar het meisje moest wel naar de tandarts. “Dus zijn we gaan uitzoeken naar wat hun rechten waren. Ze was wat te zwaar, dus misschien konden we haar ook op een sport krijgen. En moeder wilde graag Nederlands leren, maar wist niet goed waar ze moest aankloppen.”

Voorheen regelde Stravers dit zelf, ‘maar dat kost veel tijd en ik heb voor veel dingen niet de expertise.’ Ze kijkt naar de ingang van het Familie Servicepunt, wat al even bestaat, maar sinds donderdagochtend officieel open is. “Nu doen we dat samen.”

Vanuit het Servicepunt kijkt ze wie van de verbonden hulpinstanties raad weet voor elk specifiek probleem. “Iedereen doet waar hij goed in is, de lijntjes zijn kort, er is meer focus, dus kun je de ouders en zo ook de kinderen veel grondiger helpen. Dat gun ik heel veel scholen.”

Brug tussen school, buurt, ouders en hulpverleners

Het Familie Servicepunt is onderdeel van de Lukasschool en is een versteviging van wat de school al deed, zegt directeur Sebastiaan van Huet. Het moest een centraal en toegankelijk punt zijn, een brug tussen de school, de buurt, de ouders en kinderen en hulpverleners.

Ze merkten dat veel ouders en kinderen net iets meer begeleiding nodig hadden, omdat ze bijvoorbeeld niet goed of geen Nederlands spreken, om de juiste route naar zwemles of sportclub, een nieuwe laptop, weerbaarheidstraining of het aanvragen van de stadspas te vinden. Maar ouders kunnen er ook terecht voor opvoedkundige vragen, bij een scheiding, het overlijden van een dierbare. Of: wat doe je als je kind een gameverslaving heeft?

Laagdrempelig

Kadrie Myumyun, moeder van leerling Husein die een taalprogramma volgt via het Servicepunt, is blij met het initiatief. “Ik spreek niet goed Nederlands, en ik heb bijvoorbeeld moeite met de belastingaangifte. Hier helpen ze daarmee en dat neemt stress weg.”

“Voorheen trokken er vijftig instanties uit de wijk aan me, met de vraag of ze wat konden doen,” zegt Van Huet. “Nu hebben we het omgedraaid: wat heeft een kind van onze school nodig en wie kan het best helpen? Dat werkt veel beter en zo krijgen alle kinderen gelijke kansen.”

Dat ze nu een apart loket in het gebouw naast de school hebben is ideaal, zegt ook Van Huet. Dichtbij genoeg zodat de drempel laag blijft en de afstand geen excuus is. En meer ruimte om binnenkort onder andere ouders te ontvangen voor bijeenkomsten, en kinderen voor taallessen.

School met buurtfunctie

De Lukasschool is een van de tien Amsterdamse basisscholen die subsidie krijgt voor de ontwikkeling tot ‘familieschool’, onderdeel van het beleid van de gemeente om kansenongelijkheid in de stad tegen te gaan. Hieronder valt ook het Familie Servicepunt.

“De oplossingen zijn er wel,” zegt wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, Armoede), “maar je moet wel de weg ernaartoe kunnen vinden. Met zo’n punt kan dat. Het is de eerste echte familieschool zoals we het wilden, een school die een buurtfunctie vervult. Om kansgelijkheid te bieden, heb je iedereen nodig.”