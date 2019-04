Eerste Donald Duck met lesbisch stel te koop

Het weekblad reageert daarmee op een Jeugdjournaal-item over de 10-jarige Fenna, die twee vaders en twee moeders heeft. Zij stoorde zich eraan dat in Duckstad alleen maar verliefde hetero-stelletjes wonen.



De Donald Duck-hoofdredacteur reageerde direct met de belofte dat er in het vervolg ook lhbt-stelletjes in het blad te zien zullen zijn. Dat begint donderdag met twee vrouwen die duidelijk verliefd samen zitten te eten.



Inclusiviteit

De Nederlandse Donald Duck heeft de laatste jaren meer stappen op het gebied van inclusiviteit gemaakt. Zo werd in 2016 een vriendje van Kwik, Kwak en Kwak geïntroduceerd dat in een rolstoel zit. En in 2018 kwam het blad met een speciale editie voor blinde en slechtziende lezers en een voor kinderen met dyslexie.