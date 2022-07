Eerste digitale museum over lhbtq-cultuur opent in Amsterdam

Vier studenten van de HvA maakten een digitaal museum over de lhbtq-cultuur, waar de bezoeker onder meer leert over homorechten wereldwijd en over gender via een ‘genderbread person’. Beeld VR for Diversity

De studenten van de HvA-master Digital Design hebben in opdracht van VR-onderzoeker Mirjam Vosmeer (55) het afgelopen studiejaar hard gewerkt aan een virtualrealitymuseum over de lhbtq-cultuur. Volgens Vosmeer biedt virtual reality de mogelijkheid op laagdrempelige wijze een groot publiek te bereiken. “Met een VR-bril kun je een museum naar je huiskamer halen, het is allesomvattend.”

Wat begon als een onderzoeksopdracht, eindigde in een expositie op verschillende plekken in Amsterdam. De expositie omvat eigenlijk niet meer dan een ruimte en een VR-bril. Maar wanneer je deze bril opzet, beweeg je je als bezoeker door het virtuele museum en de expositieruimtes heen.

Gijs Stork (54), curator bij het platform Queer Currents dat de ruimte voor de expositie biedt, hoorde van het initiatief en was gelijk enthousiast. “Fantastisch dat er nu een plek is waar het verhaal en de geschiedenis van queer op een genuanceerde wijze worden verteld.”

Gemarginaliseerde groepen

Stork prijst vooral de wijze waarop gemarginaliseerde groepen binnen de queer cultuur aan het woord komen. Het past binnen de boodschap die ook binnen Queer Currents breed wordt uitgedragen. Het platform heeft als doel de Pride-weken in Amsterdam inclusiever te maken.

In gesprekken met verschillende leden van de HvA Pride, de lhbtq-gemeenschap van de opleiding, verdiepten de studenten zich in de queer thematiek. Daaruit kwam vooral naar voren dat de doelgroep een plek miste waar betrouwbare én leuke informatie over hun cultuur te vinden is.

Meerstemmigheid

Volgens student en mede-ontwerper Caspar Sterrenburg (21) zorgt de meerstemmigheid van de verhalen op de tentoonstelling ervoor dat een negatief stigma van de queer cultuur wordt vermeden. “De feitelijke informatie wordt aangevuld met persoonlijke verhalen van mensen uit de community zelf.”

Zo leert de museumbezoeker onder meer over homorechten wereldwijd, over gender via een ‘genderbread person’ en is er een expositie met werk van de Pride Photo Exhibition 2022. Sterrenburg hoopt bezoekers van het digitale museum een eurekamoment te bezorgen. “Ik had zelf bijvoorbeeld geen idee dat het in zo veel landen nog illegaal is om met iemand van hetzelfde geslacht te trouwen.”

Het VR-museum is als onderdeel van Queer Currents en Pride Amsterdam tot 7 augustus op verschillende locaties in de stad gratis te bezoeken.