Eerste deur nieuwe zeesluis onderweg naar IJmuiden

De sluisdeuren zijn in december aangekomen uit Zuid-Korea. Sindsdien was het wachten op rustig weer. Het zijn nogal een bakbeesten namelijk: 72 meter lang, 24 meter hoog en 11 meter breed.



Vanuit Zuid-Korea, waar alledrie de sluisdeuren zijn gemaakt, zijn ze ongeveer twee maanden onderweg geweest. Op hun kant lagen ze plat op een 45 meter breed zeeschip.



Het laatste stuk vanuit de Rotterdamse haven worden de deuren rechtopstaand versleept. Want zondag gaat de sluisdeur via het Noordzeekanaal en de huidige sluis meteen door naar de haven van Amsterdam waar de bouwers van de sluis, de grootste van de wereld, hun uitvalsbasis hebben.



Weersomstandigheden

Het heeft even geduurd voordat de weersomstandigheden rustig genoeg waren voor dit buitengewone transport. Omdat de sluisdeur rechtopstaand drijvend in het water wordt voortgetrokken is de vracht uiterst gevoelig voor wind en golfslag.



Aannemers BAM en VolkerWessels hebben al veel vertraging opgelopen bij de bouw van de sluis, met name omdat het ontwerp van een deurkas bij nader inzien niet berekend bleek op de krachten die drukken op de constructie. De bouw valt daardoor 200 miljoen euro duurder uit. Ook voor de rijksoverheid zijn de kosten met 64 miljoen opgelopen. Ten slotte is de sluis 27 maanden later klaar, begin 2022.



Even dreigde de bouw nog nieuwe vertraging op te lopen toen een Koreaanse onderaannemer in financiele problemen kwam toen de drie sluisdeuren daar werden gefabriceerd. Maar uiteindelijk heeft dat geen extra vertraging opgeleverd.