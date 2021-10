Eerste cruiseschepen halen Passenger Terminal uit de slaapstand

Cruiseschip de Vasco da Gama meerde donderdagmiddag aan in Amsterdam. Beeld Birgit Bijl

Het is een van de grootste cruiseschepen die aanmeert in Amsterdam sinds de uitbraak van het coronavirus en de hieropvolgende maatregelen. Vorige week was cruiseschip Amera al te zien op het IJ, maar die is een stuk kleiner dan de Vasco da Gama, die 630 hutten telt. Er kunnen 1150 reizigers mee. Het schip is niet volledig bezet, aan boord zijn rond de 350 passagiers.

“Het is fantastisch om weer een cruiseschip te kunnen herbergen,” zegt Dick de Graaff, directeur van de Passenger Terminal. “Maar nu het najaar begint zijn er wel minder schepen die hier voor anker gaan.” De terminal heeft 626 dagen geen schip meer aan de kade gehad. Sinds eind juli van dit jaar komen er wel weer meer riviercruiseschepen naar de stad, maar tot vorige week bleven de zeecruises weg.

130 schepen

Sinds het begin van de coronacrisis kwamen er, op één na, geen grote cruiseschepen aan in Amsterdam. De Passenger Terminal zou in 2020 eigenlijk 116 zeecruises verwelkomen die 240.000 passagiers zouden meebrengen. In de rest van 2021 staan er nog acht schepen op het programma, waarvan er drie groter zijn dan de Vasco da Gama. Bijzonder wordt de aankomst van de MS Rotterdam op 17 oktober, het nieuwste schip van de Holland America Line die vanaf 2022 Amsterdam als thuishaven heeft.

“In 2022 hebben we weer 130 cruises op het programma staan, dat is een heel mooi aantal,” zegt de Graaff. Maar het is wel minder dan bijvoorbeeld in 2018, toen er 181 schepen aanmeerden. De Graaff: “Ik vertrouw erop dat de cruises weer terugkomen.”

Bezuinigingen

Door de coronacrisis heeft de Passenger Terminal flink moeten bezuinigen. Er is een groot aantal banen verdwenen en het bedrijf opereerde volgens de Graaff met een ‘skeletbezetting’ waardoor alleen de hoogstnodige banen behouden bleven. “Het was een pijnlijke periode waarin we helaas harde maatregelen moesten treffen,” stelt de Graaff “Maar het is goed dat het pand nu weer tot leven is gekomen en er weer schepen afmeren. Zo een schip brengt ook weer werk voor taxichauffeurs en tourgidsen.”

Zaterdagochtend om 06:00 uur vertrekt de Vasco da Gama weer uit Amsterdam richting Frankrijk, om uiteindelijk via de Azoren op 15 oktober aan te komen op eindbestemming Malaga. Oorspronkelijk zou het schip om 14:00 uur op vrijdagmiddag vertrekken, maar dit is uitgesteld wegens het slechte weer.

Uitstootvrij

In de toekomst worden de regels voor cruiseschepen overigens waarschijnlijk veel strenger. Amsterdam wil in 2030 alleen toegankelijk zijn voor uitstootvrije zeecruises. In de gemeenteraad is hiervoor een meerderheid.

De uitstootvrije zeecruise moet gepaard gaan met de nieuwe Passenger Terminal Amsterdam. Die zal de komende jaren verhuizen van de Piet Heinkade naar de Coenhaven.