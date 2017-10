Eerste Connexxion dubbeldekker geleverd

De nieuwe bussen kunnen 100 km per uur en zijn voorzien van comfortabele stoelen en de modernste snufjes. Denk daarbij aan USB-poorten, stopcontacten en een scherm waarop de vrije zitplaatsen worden weergegeven.



In totaal worden 18 dubbeldekkers gebouwd bij VDL in Valkenswaard. Connexxion gaat de bussen, die een voor een worden geleverd, nu testen en laat alle systemen inbouwen voor bijvoorbeeld reisinformatie en de OV-chipkaart.



Vanaf 10 december rijden de bussen de hele dag met een hoge frequentie op R-net buslijn 346. Het is voor het eerst in Nederland dat dubbeldekkers in het openbaar vervoer worden ingezet.



