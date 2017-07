Eerste coffeeshop van Zuidoost dinsdag open

Een ondernemer die ook coffeeshop 't Keteltje op de Marnixstraat in het centrum uitbaat opent aan de Hoekenrode coffeeshop Roots. Een tweede coffeeshop in Zuidoost zit in de pijplijn, kondigde burgemeester Van der Laan in november aan. Hij wees toen de ondernemer en locatie aan voor de shop.



De exploitant heeft zijn Bibob-toets probleemloos doorlopen, terwijl de bezwaarprocedure waar omwonenden gebruik van konden maken geen problemen opleverde.



Met de opening van Roots dinsdag zijn straks alle zeven stadsdelen voorzien van legale wielverkooppunten. Zuidoost moest het langst wachten van allemaal. Toenmalig burgemeester Schelto Patijn gaf al in 2000 zijn fiat aan een coffeeshop in Zuidoost, maar om uiteenlopende redenen kwam die er nooit. Bij gebrek aan een coffeeshop is softdrugs in Zuidoost lang op straat verhandeld. De gemeente hoopt dat tegen te gaan door middel van de eerste shop van Zuidoost.



Hoe ver gevorderd de tweede coffeeshop van het stadsdeel (in november aangekondigd door de burgemeester) is, is onduidelijk.



