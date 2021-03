Eerste apotheken verkopen coronazelftests

Beeld Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

In tegenstelling tot eerdere berichten die uitgingen van midden april, werden dinsdag al de eerste coronazelftesten verkocht in verschillende apotheken. De Medicijnman apotheken Utrechtsestraat en Castro waren er als één van de eersten bij. “We zijn blij dat we voor een stukje uitleg kunnen zorgen en dat testen toegankelijker wordt,” zegt apotheker Hana Softic.

Bijsluiter

De zelftesten kosten 8,95 euro en zijn per stuk verpakt. Dat was nog een hele klus, want de zelftesten werden aan apothekers geleverd in grootverpakkingen van 25 stuks. De antigeentesten van Roche werden tot voor kort alleen gebruikt onder toezicht van professionele zorgverleners. Het is aan de apothekers om de zelftesten per stuk te verpakken met een duidelijke bijsluiter voor consumenten.

“Het is belangrijk dat apotheken daarbij betrokken zijn,” aldus Softic. “Er moet een goede uitleg worden gegeven aan de consument, zodat er geen onterechte negatieve uitslagen komen. Normaal gesproken werden de testen afgenomen door professionals, nu door mensen thuis. Apothekers hebben natuurlijk ontzettend veel ervaring in die ondersteuning.”

De test is een stuk gebruiksvriendelijker dan de GGD-testen, en de uitslag is er binnen een kwartier. “In het pakketje zit een steriel verpakt wattenstaafje en een buisje met de testvloeistof. Nadat je je neus hebt gesnoten en je handen hebt gewassen, stop je het wattenstaafje in beide neusgaten om het vervolgens terug in het buisje te stoppen,” zegt Softic. “De uitslag lijkt een beetje op een zwangerschapstest. Er staat één streepje ter controle of de test goed is gegaan. Als er binnen een kwartier een tweede streepje verschijnt, ben je positief getest.”

GGD

Toch zijn de sneltesten niet voor iedereen geschikt, ze zijn voornamelijk bedoeld voor mensen zonder klachten, die wellicht toch met het virus rondlopen. Zo kunnen besmettingen vroeg ontdekt worden. Wanneer iemand wel klachten heeft of positief test met een zelftest, is er alsnog een PCR-test nodig bij de GGD.

Softic is niet bang de zelftesten snel op zijn. “We hebben gelukkig voldoende voorraad.”